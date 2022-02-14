На Алтае рядовой инспектор ГИБДД пошел на принцип и оштрафовал подполковника МВД

Сотрудники ГИБДД стояли рядом с управлением полиции Фото: Олег УКЛАДОВ

В краевом управлении МВД разбираются в конфликте инспектора ГИБДД и подполковника полиции из Камня-на-Оби. Лейтенант остановил машину полицейского из-за тонировки на боковых стеклах и неработающей подсветки номера, а тот в ответ высказался грубой нецензурной бранью.

- По данному факту начальником ГУ МВД России по Алтайскому краю назначена проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Нарушивший ПДД сотрудник привлечен к административной ответственности в установленном законом порядке, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Конфликт произошел у здания полиции в 8.15 утра 11 февраля. Инспектор ДПС остановил «Короллу» с «красивыми» номерами. За рулем находился подполковник. Как следует из рапорта инспектора, распространяемого в сети, якобы это был заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Вадим Бальзанов.

Сотрудники ГИБДД стояли рядом с управлением полиции на улице Пушкина, 18. Проверка проводилась в рамках «Дня дисциплины», направленного на профилактику нарушений ПДД сотрудниками полиции.

- Я представился, попросил предъявить водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства и страховой полис ОСАГО. На что Бальзанов закрыл автомобиль и заявил, что не вам меня проверять и выразился грубой нецензурной бранью, а именно «я вас официально посылаю ***». После чего развернулся и пошел в отдел, - говорится в рапорте за подписью инспектора.

Рапорт зарегистрировали в книге учета сообщений о преступлениях. В нем лейтенант сообщил, что в действиях подполковника есть признаки административного правонарушения по статьям 19.3 КоАП (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и ч.1 ст. 12.5 КоАП (Управление транспортным средством при наличии неисправностей).

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