В Барнауле двухлетний малыш выпал с шестого этажа и выжил благодаря сугробу

Следком проводит доследственную проверку Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 14 февраля, в Барнауле из окна шестого этажа выпал двухлетний мальчик. Как сообщили в пресс-службе управления следкома по Алтайскому краю, по данному факту сейчас проводится проверка.

ЧП произошло утром в квартире на Южном Власихинском проезде. В это время в доме были мать и дедушка ребенка. Взрослые решили проветрить детскую комнату и в какой-то момент оставили 2-летнего мальчика без присмотра. Малыш забрался на окно и выпал. Ребенок словно в рубашке родился – несмотря на 6 этаж, он отделался переломом ноги. Падение смягчил сугроб, и, вероятно, благодаря ему ребенок и выжил. Приехавшая скорая увезла мальчика в больницу. По данному факту следком организовал доследственную проверку.

- В настоящее время на месте происшествия работает следователь СК. Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - отметили в управлении.

Также следователи призвали родителей более ответственно подходить к безопасности детей в многоэтажках и административных зданиях.

Напомним, в прошлом году в Бийске воспитательницу и заведующую уволили из детсада после падении девочки из окна. Пятилетняя воспитанница после прогулки самостоятельно ушла из раздевалки в группу, забралась на подоконник и, будучи без присмотра, выпала из окна с высоты второго этажа. Ребенок получила травмы средней степени тяжести.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае воспитатель детсада получила срок из-за выпавшего из окна ребенка

Мальчик получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы (подробнее)