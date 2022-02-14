Как алтайские осужденные находят свою любовь, женятся и венчаются

Осужденным помогают заключить брак Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Любовь не знает границ. Что ей километры колючей проволоки, тонны стальных решеток, десятки лет разлуки и тяжкий груз совершенных преступлений?! Истинная любовь преодолеет всё. Специально для «КП» - Барнаул» - подборка историй о любви в исправительных колониях.

«14 февраля – День нашей свадьбы»

- Мы знакомы давно. Сначала были просто хорошими друзьями. Я всегда ощущала от него поддержку и понимание и ценила за это, - рассказывает 43-летняя Наталья, осужденная из ИК-6. - Когда со мной случилась беда, которая круто изменила мою жизнь, он не отвернулся, как некоторые «друзья», не бросил. Наоборот, постоянно был рядом. Мы оба отлично понимали, что меня посадят. И посадят надолго. Только он твердо сказал, что будет меня ждать. А позже вообще произошло неожиданное: мой друг предложил выйти за него замуж.

Конечно, я не верила. Ну, какой нормальный мужчина будет связывать судьбу с уголовницей, которой предстоит долгие годы «мотать срок»? Только когда попала в следственный изолятор, поняла, что он не шутит. Он приносил передачи и приходил на «свиданки», не испугался ни устрашающих решеток, ни гнетущего духа этого места. По-прежнему говорил, что любит меня и верит в меня. Его внимание и забота помогли не пасть духом.

Наталью заключили под стражу в 2019 году. История ее осужденная банальна: в ходе пьяной ссоры зарезала своего сожителя. Перед этим женщина долго терпела побои от своего мужчины. Но всякому терпению есть предел: шесть ударов ножом в грудь – и восемь лет лишения свободы.

- Потом я попала в ИК-6, что в селе Шипуново. За этими стенами, огражденными от остального мира рядами колючки, предстояло провести столько лет, что невольно в сердце опять закрались сомненья. Было жалко и его, и себя, и нашей такой нескладной любви, - признается Наталья. - Он приехал ко мне в колонию 10 января 2020 года. И привез…заявление на регистрацию бракосочетания! Когда я увидела эту бумагу, руки-ноги затряслись. Не могла поверить, что это не сон, что все происходит со мной и на самом деле.

Когда начальник моего отряда сообщила, что регистрация бракосочетания состоится, счастью моему не было предела! И в какой день была назначена моя свадьба – 14 февраля, день влюбленных…

И вот этот день настал. Как я волновалась, знает, наверно, только Господь Бог. Всю ночь гадала: приедет, не приедет? Вдруг передумал? Но он приехал! Мне кажется, в тот день не было никого счастливее нас.

Сейчас я знаю, что он меня ждет. Мы созваниваемся, переписываемся. И кажется, в разлуке любим друг друга еще сильнее. Он вернул меня к жизни. Он – моя стена, опора. А 14 февраля отныне – самый лучший день в моей жизни. Я точно знаю, святой Валентин соединил нас на всю жизнь.

Невеста в фуфайке

- Если бы я не попала в колонию, я бы и не вышла замуж, - уверена осужденная Кристина.

Свадьба Кристины и бийчанина Александра всколыхнула новоалтайскую колонию, где содержатся неоднократно судимые преступницы. Да заключения Кристина уже была замужем. Молодой муж из-за беспробудной ревности кормил ее тумаками, и они развелись. С Сашей они познакомились на Дне рождении у друга.

- Он мне сразу понравился: вежливый, улыбчивый, обходительный, - вспоминает Кристина.

Свадьба Кристины и бийчанина Александра всколыхнула новоалтайскую колонию, где содержатся неоднократно судимые преступницы Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Новый кавалер не ограничивал ее свободу. А свободу она понимала как абсолютную вседозволенность. В 2017 году за кражу телефона Кристине дали условный срок. Но девушка не сочла такое наказание серьезным, не ходила, как положено, на отметку, и условный срок превратился в реальную колонию-поселение. Александр приезжал к ней на краткосрочные свидания. Но в день освобождения встретить девушку Кристину не смог, уехал в очередную командировку. Встречала ее подружка. И понеслось…

Кристина подсела на наркотики. Распространять «дурь» она поехала в Барнаул. Александр – следом. Уговаривал вернуться домой, говорил, что любит ее. Она отказалась.

- Но Саша не изменил своего отношения ко мне, хотя мы сильно поругались. У меня, наверное, в тот момент только наркота была на уме, - делится Кристина.

В феврале 2020 года ее посадили за распространение наркотиков. На 7 лет. И вновь Александр приехал на краткосрочную свиданку в СИЗО. Предложил выйти за него замуж. Она сразу же согласилась.

- Любви к нему не испытывала, - кокетничает красотка. – Просто решила: «А, давай!».

Из-за введенных в колонии ограничений регистрацию их брака переносили несколько раз. Женщины в отряде говорили, что, наверное, не судьба: «Видишь, не получается, значит, не надо».

Но вот долгожданная дата таки была назначена. К будущей жене Александр приехал не с пустыми руками: купил ей теплый платок, варежки, сапожки и, конечно, любимые конфетки. Кристина тоже приготовила подарок жениху – сшила маску.

- Сначала хотела выйти в белом платье, чтобы фотографии получились красивые. Но так как регистрацию много раз отменяли, решила: пойду как есть – по форме, - рассказывает Кристина.

Она пришла вступать в брак «по форме» спецконтингента – в зеленых брюках и теплой куртке. Когда вошел Саша и увидел свою невесту, то заулыбался так, словно на ней было самое роскошное подвенечное платье. Молодожены послали друг другу воздушные поцелую, и Александр уехал.

- Помню наше первое длительное свидание, - делится осужденная - Я так волновалась. Мы проговорили весь вечер. Я стала понимать, что он мой муж, уже не друг. И как-то смирилась с этим… Теперь я осознаю, что он – мой подарок судьбы, лучший подарок. Он не предатель. Он всегда рядом. Я его очень люблю. Хочу домой, к нему.

Благословенные Богом

Земфира и Алексей стали первой парой, которую впервые за долгие годы обвенчали в храме при колонии. Благословил брак иерей Дионисий Тарчуков, окормляющий ЛИУ-1.

Познакомились влюбленные в 2011 году в следственном изоляторе города Горно-Алтайска. Оба находились в заключении по подозрению в тяжёлых преступлениях.

Земфира и ее кавалер обвенчались в колонии Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

- Я увидел ее во время конвоирования, - вспоминает 40-летний Алексей, который почти половину своей жизни провел в местах лишения свободы, - и после этого уже не смог забыть. Начал расспрашивать родственников, знакомых – что за девушка такая.

Всеми правдами и неправдами Алесей пытался добиться расположения Земфиры.

- Долго я его все отгоняла. Не верила словам и признаниям, - делится Земфира. – Несмотря ни на что он был настойчив. Постепенно возникли чувства. И мое сердце дрогнуло.

В итоге Земфиру оправдали. Чтобы быть ближе к своему возлюбленному, она переехала из города Бийска в Горно-Алтайск. Носила Алексею передачи в следственный изолятор.

Алексей признается, что именно после встречи с Земфирой переосмыслил свои поступки и захотел семью. Даже решение суда – 20 лет колонии – не стало приговором для влюбленных. Казалось, расстояние и трудности их только сплотили. Кстати, именно в зале суда Алексей сделала предложение будущей супруге. Земфира сказала – «Да!».

В 2015 году в ЛИУ-1 возлюбленные зарегистрировали брак. Еще через три года обвенчались.

Парень случайно увидел фото девушки, и она сразу запала ему в душу Фото: пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю

Через месяц в колонии для рецидивистов – ИК-3, тоже прошло венчание: 34-летний Дмитрий, осужденный за разбой, при котором погиб не один человек, и 35-летняя красавица Алина.

На вопрос, как же получилось, что она полюбила арестанта, девушка только развела руками.

Она рассказала, что ее брат отбывал наказание с Дмитрием в одной колонии. Парень случайно увидел фото девушки, и она сразу запала ему в душу. Попросил у брата ее номер телефона, так и начали общаться.

- Зацепил искренностью, открытостью, поступками, - говорит девушка.

Влюбленный ухаживал за ней изо всех сил. При первой же возможности отправлял Алине цветы, делал сюрпризы.

- Через два года она приехала ко мне на свидание, в 2017 году мы зарегистрировали брак, а потом, чтобы больше никогда не потерять друг друга, решили обвенчаться, - рассказал осужденный.

- После освобождения Димы мы сразу уедем из города. Слишком много здесь людей здесь знают о нашем прошлом. А мы хотим начать жизнь заново, - говорит Алина.

По материалам Анны Кольченко и Елены Чеховой.