В Барнауле появилась услуга «Парень на 14 февраля»

Молодой человек предлагает свои «культурные» услуги на День всех влюбленных Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодняшний понедельник, 14 февраля для одиноких одиночек, как никогда, грустный и раздражительный: все вокруг целуются, обмениваются валентинками и слащавыми фразочками. Никому из них, этих влюбленных до головокружения, даже в голову не приходит мысль о толерантном отношении к людям без второй половинки. Но, как оказалось, мелодрамы и сет роллов на одного – не единственный вариант времяпровождения. К примеру, жительницы Барнаула могут воспользоваться услугой «Парень на 14 февраля».

На популярном сайте «Авито» появилось объявление, в котором молодой человек из Барнаула предлагает свои «культурные» услуги на День всех влюбленных - цветы, кино, ресторан… Правда, оплачивать все это вы будете сами, а он просто составим компанию. Как говорится, любой каприз за ваши деньги!

Итак, какие услуги доступны представительницам слабого пола:

1. Сходить с вами в кино – 3000 рублей (билеты покупаете вы);

2. Подарить вам букет – 10000 рублей (если букет ваш, то 3000 рублей);

3. «Засветиться» с вами в истории в Instagram – 20000 рублей;

4. Посидеть в ресторане – 4000 рублей (счёт оплачиваете вы);

5. Подраться за вас – 30000 рублей (если с бывшим, то 50000 рублей).

Корреспондент «Комсомолки» решила выяснить, что же еще предлагает предприимчивый мужчина:

- Здравствуйте, хотелось бы побесить бывшего парня, чтобы он приревновал. Я хочу фото в тачке, чтобы ваша рука, допустим, была на моей коленке, и я с букетом цветов. Лицом светить не обязательно. Сколько такое будет стоить? – спрашиваю я.

- Личного автомобиля у меня нет. Но можно что-нибудь придумать. Если вы сами платите за аренду, то тогда 2000 рублей [за услугу, прим. ред.], а если я договариваюсь, то дополнительно от 1 до 3 тысяч рублей, - говорит автор объявления.

Да уж, затея влетит в копеечку. Кроме того, не факт, что бывший поведется. Надо бы сделать отметочку нового кавалера в истории, чтобы не появились сомнения, якобы парень – липовый.

- А у вас есть страничка в Instagram? Скиньте, пожалуйста, я посмотрю, чтобы понять, можно вас отмечать в истории или нет. Хотелось бы, чтобы аккаунт был красиво оформлен, - продолжаю я.

И на это автор согласился и пообещал показать свою страницу, но, как бывает, мужчина так и не сдержал свое обещание. Кто знает, что у него в голове, может, заподозрил подвох… А пока остается верить в поговорку, что счастье само тебя найдет. Нужно только подождать!

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