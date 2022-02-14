Яркие программы и новые технологии: как барнаульский планетарий работает в новом здании

Планетарий можно уверенно назвать одним из лучших в стране Фото: Олег УКЛАДОВ

12 февраля Барнаульский планетарий начал свою работу в здании бывшего кинотеатра «Родина». Корреспондент «Комсомолки» оказался в числе первых посетителей и узнал, чем здесь будут удивлять зрителей.

По последнему слову техники

Реконструкцию здания «Родины» под планетарий начали в августе. И вот, спустя почти полгода, в бывшем «синем» зале кинотеатра появился большой вакуумный купол с 3D-объемным изображением и интерактивной программой. Новый зрительный зал рассчитан на 45 мест. Пока что здесь стоят диваны, но совсем скоро появятся специальные удобные кресла, которые доставят из-за границы.

Барнаульский планетарий работает в новом здании Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский планетарий сейчас можно уверенно назвать одним из лучших в стране. На подготовку здания и покупку нового современного оборудования на первом этапе потратили 18 млн рублей.

Особое место в планетарии занимает отреставрированный проекционный аппарат «Планетарий малый Цейс». С его помощью можно наблюдать и изучать звездное даже днем. В новом здании для проекционного аппарата сделали специальный лифт, благодаря чему его можно поднимать и опускать. Когда прибор не используют, то тень не падает на купол, и он не мешает зрителям.

– Я думаю, что у нас получился очень красивый и гармоничный зал, – сказал Павел Ягодкин, директор планетария.

Барнаульский планетарий работает в новом здании Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще одна гордость планетария – новый солярный телескоп «Coronado Solarmax II» стоимостью более 500 тысяч рублей. С его помощью можно наблюдать за Солнцем и солнечными пятнами. В будущем площадку для наблюдения за космическими объектами хотят сделать прямо перед зданием планетария. Посмотреть в телескоп бесплатно смогут все желающие.

Грандиозные планы

Останавливаться на достигнутом в планетарии не собираются. В планах – ремонт второго этажа, реставрация фасада и благоустройство прилегающей территории.

Кроме того, в одном из залов планетария хотят сделать музей астрофизических явлений. Также планируют обустроить активную зону для маленьких любителей астрономии. А еще в будущем в здании появится площадка для проведения лекций, сюда будут приглашать известных популяризаторов науки.

Барнаульский планетарий работает в новом здании Фото: Олег УКЛАДОВ

– Стоит задача разработать зону, которая будет трансформироваться под любые нужды. Она подойдет для выставок, культурно-массовых мероприятий и многого другого, – сказал Павел Ягодкин.

Есть, что посмотреть

Сейчас зрители планетария могут увидеть как полюбившиеся, так и новые программы. Среди них «Воздушные призраки», «Путь Европы к звездам», «Невероятные приключения Дракоши», «Созвездия», «Тайны красной планеты», «Удивительные путешествия по Солнечной системе». Также для гостей готовят еще один приятный сюрприз.

– У нас есть одна затея – в апреле приобрести одну из самых лучших программ для цифровых планетариев. Мы хотим, чтобы это был сюрприз, пока не будем говорить, что именно это за программа. В будущем анонс появится на нашем сайте и в соцсетях, – добавил директор планетария.

Барнаульский планетарий работает в новом здании Фото: Олег УКЛАДОВ

Стоимость детского билета в планетарий – 165 рублей, взрослого — 200 рублей. Школьники могут приобрести билет в кассе по Пушкинской карте. В ближайшее время планируют сделать возможность онлайн-покупок.

Кстати, ранее в год барнаульский планетарий посещали около 60 тыс. человек. С переездом в новое здание зрителей может стать еще больше.

Барнаульский планетарий работает в новом здании Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский планетарий работает в новом здании Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский планетарий работает в новом здании Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский планетарий работает в новом здании Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский планетарий работает в новом здании Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский планетарий работает в новом здании Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский планетарий работает в новом здании Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский планетарий работает в новом здании Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский планетарий работает в новом здании Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский планетарий работает в новом здании Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский планетарий работает в новом здании Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский планетарий работает в новом здании Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский планетарий работает в новом здании Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский планетарий работает в новом здании Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский планетарий работает в новом здании Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский планетарий работает в новом здании Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский планетарий работает в новом здании Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский планетарий работает в новом здании Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский планетарий работает в новом здании Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульский планетарий работает в новом здании Фото: Олег УКЛАДОВ

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