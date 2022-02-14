«Вам лишь бы кофе на халяву попить»: истории неудачных свиданий от жительниц Алтая

14 февраля все дарят друг другу валентинки, планируют свидания и романтик для вторых половинок Фото: ОЛЕКСЮК Иван

14 февраля все дарят друг другу валентинки, планируют свидания и романтик для вторых половинок. Но хорошее свидание еще надо организовать! Чтобы вы не попали впросак, мы сделали подборку неудачных и курьезных свиданий от жительниц Алтайского края. Наслаждайтесь!

«Видала я те розы»

- Я познакомилась с мужчиной по интернету - это было, наверное, году в 2006-ом. Мужчина был лет на 10-12 меня старше. По фото - вполне себе. Договорились встретиться. Подъезжает огромный джип. И из него выходит мужчина. Выясняется, что он ростом чуть ниже меня, при этом я – 156 см. И фото в интернете, судя по всему, было 10-летней давности, или просто удачный ракурс. Ладно, думаю, с лица воды не пить, а рост - не главное. Села в машину. И тут он начинает меня активно зазывать к себе на дачу «розы смотреть». Ага. Розы. Видала я те «розы». Давай, говорю, хоть кофе попьем. На что получаю спич не тему «ааааа, вы все продажные, вам бы лишь бы кофе на халяву попить, кофе вас всех поить - никаких денег не хватит, вы сначала кофе за мои деньги пьете, а потом не даете». Надо ли говорить, что на этом общение я с этим жадненьким и не очень вменяемым хоббитом прекратила, - рассказала Оксана.

Свидание в морге

- Во время прохождения практики в прокуратуре, следователь нередко отправлял меня за документами в морг. Там я познакомилась с судмедэкспертом, между нами возникла симпатия…и роман! Чаще всего я заставала его в прозекторской: обычно он держал в одной руке какой-нибудь орган, извлеченный из трупа, а другой рукой помешивал ложечкой растворимый кофе. Другой раз я наблюдала, как он делал туалет трупа – это была девушка, накануне собственной свадьбы ее убило током, поэтому покойница лежала в гробу в белом пышном платье. Бывало, что друг приглашал меня с собой на процедуру бальзамации. При этом он так красиво ухаживал, всегда дарил цветы, поэтому меня его работа нисколько не смущала. Несмотря на такую печальную профессию, он был жизнерадостным человеком, добрым, позитивным, с чувством юмора, но у нас почему-то не сложилось, - рассказала Мария.

Сделал вид, что не знает

- В студенчестве у меня было назначено два свидания в один вечер - и с одним, и с другим кавалером встречалась в первый раз. Стоял апрель. Погода промозглая. Излюбленное место встречи - аллея на проспекте Ленина. Встретившись с одним парнем и погуляв часа полтора, мне нужно было бежать на встречу с другим. Естественно, я уже подмерзла. Прогулявшись с ним минут 15, я говорю – холодно, давай зайдем куда-нибудь погреться... Зашли в магазин. Стою, смотрю на полки. Ничего не покупаю. Парень этот тоже со мной зашел, но тут же сделал вид, что знать меня не знает. Выйдя из магазина, я тоже решила, что я его не знаю, и в итоге стала встречаться с первым кавалером, - поделилась Екатерина.

Спаслись бегством

- Пошли с парнем на свидание, он пришел подшофе, потом догнался в кафе и в туалете на кого-то нарвался. Выходит, деньги на столе оставил, на меня куртку надевает и говорит: «Бежим!». Все кончилось благополучно. А еще он же меня как-то еще в кино позвал - в 8 часов. Я-то думала вечера, а оказывается – утра! Звонит мне, спрашивает, ты где? Говорю - сплю, а он такой, я тебе жду, жаль вот билет пропадает. Но я никуда не пошла, - рассказала Алина.

- А я как-то ходила с парнем в кино. Он просмеялся весь вечер, потом признался, что накурился! – вспомнила Анна.

Жадина

- Меня коллега позвал в гости, кино посмотреть. Встретились на улице – говорит, пойдем в магазин сходим. Он купил хлеба и сосисок. Думала, мы сейчас придем, суши закажем (я была сильно голодна), а он достает из холодильника засохшие макароны к этим сосискам… Попила чай и пошла домой, - рассказала Алена.

- Познакомилась с парнем в «Тиндере», он позвал чай-кофе попить. Приходим, и реально – чай и кофе, даже десерта не предложил! А я постеснялась сама заказать. Спасибо, что хоть счет не предложил поделить пополам! - поделилась Анна.

Забыл деньги

- Пригласил меня парень в «Сырный ресторан». Хорошо провели время: вкусная кухня, прекрасная музыка, интересные беседы. Пришло время платить по счету, и тут выяснилось, что он забыл кошелек. У меня такой суммы с собой тоже не было. Парень мне говорит, посиди, выпей что-нибудь, сейчас приду, за кошельком съезжу. В общем, оставил меня в заложниках. Сижу, пью неспешно чай в гордом одиночестве. Официанты смотрят на меня с сочувствием, я на ситуацию – с юмором. Думаю, а если не приедет, вот будет шоу. Но приехал, выпили еще по кофе, расплатились и покинули это чудное место, - рассказала Екатерина.

Застукал парень

- На заре отношений с нынешним мужем мы тусили в деревне, а я в это время официально встречалась с другим парнем. И он нас как-то чуть не спалил. Один раз мы целовались прямо на улице, на перекрестке, буквально только закончили, стоим и уже прощаемся, и тут машина подъезжает, фары в лицо - мой молодой человек. Перепугалась я знатно. Он, скорее всего, что-то понял, потому что очень зло сказал мне садиться в машину, - призналась Татьяна.

В шерстяных носках

- В свое время я работала гидом в Горном Алтае. Однажды мне пришлось провести три экскурсии, и все это время лил дождь. Вся одежда насквозь промокла. И тут меня приглашает на свидание молодой человек. А мне одеть нечего! Сказала, что не пойду. Он спрашивает – из-за того, что он не нравится мне? Пришлось признаться, что вещи мокрые. Он принес свою одежду - свитер, штаны и шерстяные носки. Пошла в ресторан в таком виде – это было ужасно нелепо. А посреди всего этого мероприятия зашел парень с топором, с которым я работала, и сказал, что надо идти костер разводить для туристов и развлекать их. И мне пришлось сорваться и пойти к ним, - рассказала Анна.