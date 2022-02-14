«Новые люди» готовят кандидатов к участию в выборах в гордуму Барнаула

В Барнауле побывал руководитель исполкома партии Александр Даванков. Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Партия «Новые люди» представит своих кандидатов на выборах депутатов городской думы Барнаула, которые пройдут в этом году. О том, кто будет бороться за места в горсовете и как партийцы хотят преобразить краевую столицу, рассказал на встрече с журналистами руководитель исполкома партии Александр Даванков.

Школа депутатов

Как заявил Александр Даванков, «Новые люди» идут в гордуму «не консервировать стабильность, а качественно улучшать жизнь людей». Поэтому необходимо отобрать самых достойных кандидатов с современным взглядом на проблемы города. Для этого партия открывает набор в школу депутатов.

– Мы объявляем открытый конкурс и приглашаем всех, кто неравнодушен к будущему Барнаула. Мы хотим найти людей, которые готовы строить будущее здесь, сегодня и сейчас вместо того, чтобы уезжать. Планируем организовать школу депутатов, отобрать лучших. И к маю-июню подойти к этапу выдвижения с сильными кандидатами, которые смогут создать фракцию в городской думе. Это непростая задача, но мы справимся, — сказал Александр Даванков.

Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Потенциальный кандидат должен быть по-настоящему новым человеком, способным по-новому взглянуть на Барнаул и увидеть в нем европейский город. Также при отборе будет учитываться так называемый социальный багаж. Партия будет делать ставку на лидеров местных сообществ, готовых повести за собой людей и вдохновить барнаульцев на развитие.

– Наша задача в школе депутатов – предоставить знания, которые помогут кандидатам преобразить город. Важно научить человека новому взгляду. Мы партия, которая привносит в каждый город и край, где мы участвуем в выборах, современность. Мы должны по-новому взглянуть на Барнаул и увидеть в нем новый европейский город. Если наш кандидат может так взглянуть на Барнаул, значит, он наш человек, – отметил спикер.

Даванков сказал, что уже есть люди, которые с уверенностью могут стать кандидатами, но имена пока не раскрываются. После школы депутатов «Новые люди» проведут праймериз, где отберут достойных представителей, готовых представлять интересы горожан в городской думе.

Упор на бизнес

Во время визита в Барнаул Александр Даванков встретился с представителями малого и среднего бизнеса Алтайского края. По его мнению, предприниматели – это одна и главных движущих сил региона, и особое внимание стоит уделить туристическому потенциалу Алтая. Создание благоприятных условий для внутреннего туризма может стать основным драйвером развития экономики.

– Барнаул – это экологическая жемчужина, и на этом можно играть. Однако пока нельзя сказать, что город готов к приему гостей. Нужно приложить силы в развитие внутреннего туризма, – заявил политик.

Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Чтобы бизнес развивался, необходимо создать комфортные условия для этого, а именно дешевые кредиты и низкие налоги. «Новые люди» предлагают увеличить размер льготных кредитов для бизнеса до семи миллионов рублей. Сейчас доступный максимум — пять миллионов.

Как подчеркнул Даванков, партия предлагает решение и более глобальной задачи – налогового маневра. Его суть в замене трех налогов на единый налог с оборота — 7% с постепенным понижением до 5%. Партийцы считают, что такая система налогообложения позволит вывести бизнес из тени и при этом поднять зарплаты работникам на 20%.

Местная власть – для людей

В вопросах муниципального управления в Барнауле «Новые люди» тоже видят дыры. Главная задача, по мнению, партийцев – сделать так, чтобы горожанам жилось комфортно. Ведь чаще всего люди жалуются на разбитые дороги, ветхое жильё и нехватку зелёных зон при продолжающейся точечной застройке.

Низкий уровень жизни, маленькие зарплаты, проблемы с благоустройством, в конечном счете, провоцируют массовый отток людей из Алтайского края. «Новые люди» делают ставку на тех, кто готов здесь оставаться и менять мир вокруг себя, несмотря на все сложности.

– Перед нами стоит сложная задача: как при очень ограниченном финансировании сделать так, чтобы людям было здесь жить комфортно и приятно. Вопрос в том, как совместить желаемое с возможным, и на него нужно взглянуть под новым углом. Власть на местах должна быть подотчетной прежде всего людям, а не московским чиновникам. Можно сидеть и ждать, когда страна вытащит барнаульцев, когда руки дойдут у правительства выделить сюда такое количество средств, которое позволило бы стать Барнаулу городом-садом. Но у нас нет в планах сидеть, сложа руки. Конечно, быстро ничего не получится, но потихонечку можно сделать все, – резюмировал Александр Даванков.