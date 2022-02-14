Телескоп на Алтае заснял приближающийся к Земле астероид размером в четыре Эйфелевы башни

Астероид пролетит рядом с Землей 4 марта
Фото: Олег УКЛАДОВ
На Алтае телескоп снял, как к Земле приближается крупный астероид 138971 (2001 CB21). Роскосмос опубликовал анимацию его пролета.
– Диаметр космического тела примерно 1,3 км, то есть он в четыре раза выше Эйфелевой башни. Ожидается, что астероид пролетит вблизи планеты 4 марта, – сообщили в Роскосмосе.
Ученые оценивают астероид как потенциально опасный. Однако концом света он не грозит. Хоть космическое тело и движется к Земле, оно минует нашу планету. По расчетам специалистов астероид пролетит от нее на расстоянии более 4,8 млн км. Это в десять раз больше, чем расстояние между Луной и Землей.
Анимацию пролетающего астероида сделали сотрудники ИПМ имени М.В. Келдыша РАН с помощью 40-см телескопа в селе Мульта Республика Алтай.
После пролета 4 марта в следующий раз астероид приблизится к земле только через четыре года – 29 сентября 2026 года.
Напомним, ранее летчик-космонавт Роскосмоса, бортинженер Олег Артемьев опубликовал снимок Барнаула, который он сделал из иллюминатора Международной космической станции.
Справка
Астероид 138971 2001 CB21 открыл в 2001 года итальянский астроном Джанлука Маси. Космическое тело относится к группе Аполлона. Один оборот вокруг Солнца астероид совершает за 384 земных дня, максимально удаляясь от него на 206 миллионов километров и приближаясь на 103 миллиона километров.
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