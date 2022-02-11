В Бийске боксер, из-за которого погиб бывший омоновец, отказался от проверки своих показаний

Между тем, драки со смертельным исходом – явление для Алтайского края частое Фото: Олег УКЛАДОВ

Продолжается расследование смертельной драки в одном из баров Бийска, в результате которой скончался бывшей омоновец Росгвардии. Второму участнику – профессиональному боксеру – предъявлено обвинение по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

Трагедия произошла вечером 21 января 2022 года в баре Rocks. По словам очевидцев, экс-сотрудник Росгвардии мог сам спровоцировать драку вызывающим поведением. В какой-то момент он подошел к боксеру и что-то ему сказал. Спортсмен встал и начал бить 29-летнего мужчину, причинив ему не менее четырех ударов по голове. Через несколько дней потерпевший скончался в больнице от открытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга.

В настоящее время он частично признал вину – в части нанесения ударов. В остальном спортсмен настаивает на неумышленном характере своих действий, очевидно, рассчитывая на квалификацию дела по более мягкой статье. Также он отказался участвовать в следственном действии – проверке показаний на месте.

К слову сказать, по закону, он может вообще отказаться давать показания, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя (ст. 51 Конституции РФ).

Судебная медэкспертиза

Многое будет зависеть от результатов судмедэкспертизы, которая определит, от чего наступила смерть потерпевшего – ударов боксера или возможного удара головой в результате падения.

По закону, смерть человека можно квалифицировать по-разному: например, как убийство (105 УК РФ), причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть (ч.4 ст. 111 УК РФ) или неосторожное причинение смерти (109 УК РФ). И если по первым двум статьям ответственность одинаковая (до 15 лет лишения свободы), то за неосторожное причинение смерти можно отделаться условкой.

Отличие будет заключаться в умысле. В первом случае он направлен на лишение человека жизни. Во втором – на причинение тяжкого вреда здоровью, а отношение к смерти – неосторожное. Наконец, в третьем – человек не желает ни смерти, ни причинения тяжкого вреда здоровью.

- При решении вопроса о направленности умысла виновного следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и учитывать, в частности, способ и орудие преступления, количество, характер и локализацию телесных повреждений (например, ранения жизненно важных органов человека), а также предшествующее преступлению и последующее поведение виновного и потерпевшего, их взаимоотношения, - говорится в постановлении пленума Верховного суда о судебной практике по делам об убийстве.

Скандальные драки и чем они закончились

В алтайских пабликах бийского боксера сравнили со скандально известным чемпионом мира по боевому самбо Расулом Мирзаевым, который в 2011 году у ночного клуба в Москве ударил 19-летнего студента – парень упал, ударился головой и через несколько дней скончался в больнице. Вот только бийский боец обрушил на голову росгвардейца целую серию ударов. Кстати, тогда Мирзоева приговорили всего к двум годам ограничения свободы.

Между тем, драки со смертельным исходом – явление для Алтайского края частое. По данным портала правовой статистики, в 2021 году по ч.4 ст.111 УК РФ было зарегистрировано 111 преступлений, это на 15 преступлений больше, чем годом ранее.

Если говорить о самых громких случаях, один из них - драка на Старом Базаре, где боксер Михаил Старцев нанес один удар в нижнюю челюсть Павлу Рохлову, в результате мужчина скончался от кровоизлияния в мозг. Сторона защиты настаивает, что смерть и удар спортсмена никак не связаны. Если суд примет их сторону, то мужчину могут вообще оправдать или переквалифицировать дело по более мягкой статье. В это же время обвинение считает, что удар и падение едины.

Другой пример – смерть 24-летнего студента-медика у барнаульского клуба «Че Гевара». Парень участвовал в массовой драке – он ударил бутылкой по голове 18-летнего спортсмена-дзюдоиста, в ответ тот его нокаутировал. Студент упал и ударился головой, от чего впоследствии и скончался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Тренер по боксу из Бийска до смерти избил мужчину в баре

В результате драки в одном из баров Бийска скончался 29-летний мужчина - бывший сотрудник ОМОНа Росгвардии. В его смерти подозревают известного в наукограде 32-летнего тренера по боксу. Предположительно, это Павел Мамешин. Момент драки запечатлели камеры наблюдения (далее)