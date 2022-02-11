«Зело хитер, силен и опасен»: алтайский священник обрушился на популярного атеиста

Священник при этом признает талант ученого-атеиста Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский священник Александр Микушин, известный как активный блогер, не боящийся вступать в дискуссии и отвечать на сложные вопросы, опубликовал пост под названием «Троянский конь биологической революции».

Микушин решительно обрушился на воинствующих безбожников, и, в первую очередь, на кандидата биологических наук Александра Панчина.

Молодой ученый Панчин заявляет в сетях, что ведет неравный бой с мракобесием. Одна из любимых цитат Александра от Белинского: «Мне хочется любви, оргий, оргий и оргий, самых буйных, самых бесчинных, самых гнусных, а жизнь говорит: это не для тебя - пиши статьи и толкуй о литературе». Панчин толкует о науке и лженауке, пропагандирует ГМО, разоблачает магию и т.д. Книги члена комиссии РАН по борьбе с лженаукой выходят большими тиражами. При этом Александр Панчин в интервью на вопрос о вере с усмешкой причисляет себя к пастафарианцам (пародийная религия с летающим макаронным монстром как создателем, рай абсурдной религии-протеста включает в себя и пивной вулкан, и фабрику стриптиза).

- Это один из самых известных безбожников на территории России, зело хитер, силен и опасен, - считает Александр Микушин.

Священник при этом признает талант ученого-атеиста: «Надо отдать ему должное, великолепно строит диалог, умеет вести дискуссию без демагогии».

После этого небольшого реверанса полемист Микушин, вступает в атаку: «Но сей безумец топит не только за науку и происхождение человека от обезьяны, но и за права ЛГБТ (общественное движение лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных людей в России). Панчин утверждает, что усыновление детей парами нетрадиционной сексуальной ориентации – это нормально…».

«Безумец здесь – не оскорбление», - оговаривается священнослужитель, напомнив цитату из Библии: «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога». И дальше цитирует Достоевского: «Если бога нет, то все позволено. Если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной...»

- Панчин как раз из тех, кто вне Христа, но в обнимку с научной истиной, - продолжает монолог иерей. - Этот потомок шимпанзе (как он сам утверждает) уже отметился на многих передачах, при этом пока побеждает оппонентов на раз – два.

- К встрече с эволюционными биологами необходимо очень хорошо готовиться, – призывает священнослужитель.- И чтобы с ними дискутировать, необходимо читать умные и сложные книги по философии. Вера – это особый способ познания мира. Веру и ее предмет нельзя описать инструментами науки. Мы в свое время (советское) наслушались про то, что Гагарин в космос летал, а Бога не видал. Нам необходимо глубже понимать, во что и как мы верим, чтобы спокойно давать ответ в своем уповании.

P.S.

Перед тем как публиковать отрывки из обращения Алтайского священника, мы отправили ссылку на пост и биологу Александру Панчину, сообщив о готовности разместить на сайте и его комментарий. Пока что ответа от него так и не получили.

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