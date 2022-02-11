Плюнула в лицо и была задушена: страсти в психоневрологическом диспансере

В одном из помещений было найдено тело 40-летней постоялицы. Фото: shelabol-pni.altai.socinfo.ru

Шелаболихинский психоневрологический интернат раскинулся в живописном месте, вдали от шума и суеты, но под завесой тенистого леса, под будоражащий запах трав и хвои, разгорелись смертельные страсти. В одном из помещений было найдено тело 40-летней постоялицы. Женщина была задушена, рассказали в краевом следственном комитете.

- Смерть потерпевшей наступила от механической асфиксии, - сообщили в ведомстве.

Женщину в интернате недолюбливали многие – она грубила, скандалила, могла отобрать вещи, а незадолго до смерти, вообще, плюнула в лицо 43-летнему постояльцу.

Этот мужчина, уже после отбоя, пошел в курилку и встретил по дороге свою жертву. Позвал ее с собой, и там на него нахлынула обида. Схватив одной рукой женщину за шею, другой рукой он перекрыл ей доступ кислорода.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство). Интересно, что мужчина был ранее признан недееспособным (невменяемый человек не может быть субъектом преступления). Однако после того, как ему провели комиссионную судебно-психиатрическую экспертизу, было установлено, что в момент совершения преступления – он был в здравом уме и полностью отдавал отчет своим действиям.

Сейчас дело в отношении него направлено в суд, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет.

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