Многострадальная переправа: как продвигается ремонт заринского моста через Чумыш

Вот уже два года в Заринске продолжается реконструкция моста через реку Чумыш Фото: Олег УКЛАДОВ

Вот уже два года в Заринске продолжается реконструкция моста через реку Чумыш. Переправа и вправду многострадальная! Из-за халатности прошлого подрядчика сроки сдачи объекта несколько раз переносились, но сейчас работы, наконец-то, идут по графику. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Осенью 2021 года на объект зашел новый подрядчик - Барнаульское ДСУ-4. Компания больше 10 лет существует на рынке. За плечами у рабочих большие проекты, к примеру, ремонт Старого моста в Барнауле. Поэтому сомневаться в компетентности специалистов не приходится.

Вот уже два года в Заринске продолжается реконструкция моста через реку Чумыш Фото: Олег УКЛАДОВ

От старого подрядчика, новосибирской компании «СоюзДорСтрой», барнаульцам достался мост, на котором даже не были достроены опоры. Но сейчас уже результат полугодовой работы на лицо – реконструкция моста через Чумыш выполнена на 30%. Если так пойдет и дальше, то уже в августе объект будет запущен в эксплуатацию.

«После захода на мост мы залили опоры и ростверк, смонтировали балки пролетных строений. Сейчас занимаемся заливкой продольных швов. Все работы выполняются в срок, стройматериалы поставляются вовремя. По финансовому графику тоже нарушений нет», - подчеркнул главный инженер ООО «Барнаульское ДСУ-4» Николай Лысенко.

Вот уже два года в Заринске продолжается реконструкция моста через реку Чумыш Фото: Олег УКЛАДОВ

Для успешного выполнения проекта были учтены все детали, в том числе весенний паводок, который не за горами. Власти Заринска ожидают, что, как и в прошлом году, он пройдет незаметно для строительной площадки и соседних домов.

«Данная технологическая площадка запроектирована с учетом прохождения ледохода. Но мы все равно разработали план мероприятий на период паводка, в нем предусмотрено укрепление площадки и дополнительная техника на случай ЧП», - рассказал первый замглавы администрации Заринска Виктор Нагорных.

Кроме того, весной с берегов реки уберут строительные материалы. По опыту прошлого года придется организовать дежурство – во время осеннего ледостава из воды приходилось спасать местных подростков. Как паводковые воды стихнут, технологическую площадку демонтируют и начнут новый этап работ.

Кстати, каждый желающий может проследить за тем, как идет ремонт, в социальных сетях подрядчика, например в инстаграме. Компания открыта к диалогу с обществом, поэтому комментарии открыты.

«Перед выездом на объект я промониторил социальные сети, посмотрел, что пишут люди по поводу реконструкции моста. Радует, что никаких замечаний или негативных комментариев нет. Ремонт проходит в штатном режиме, надеюсь, что так будет и дальше», - подчеркнул депутат Госдумы РФ Александр Прокопьев во время рабочего совещания на объекте.

Рабочее совещание на объекте Фото: Олег УКЛАДОВ

Строители уверяют, что и не собираются снижать темпы работ. В настоящий момент уже готовится документация для обустройства перекрестков по обеим сторонам переправы, а значит финиш, как никогда, близко!