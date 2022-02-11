В Барнауле дело о травме девочки на батуте передано в суд

Речь идет о взыскании компенсации морального вреда Фото: Олег УКЛАДОВ

В Индустриальном районном суде краевой столицы начало рассматриваться гражданское дело по иску прокурора Индустриального района в интересах несовершеннолетней Романовой Арины. Речь идет о взыскании компенсации морального вреда, расходов на лечение после травмы в развлекательном клубе «Кошки Мышки». Сумма иска - 500 тысяч рублей. Владелица развлекательного комплекса с исковыми требованиями категорически не согласна, считая, что истцом не предоставлено доказательств получения травмы дочки во время нахождения в их клубе.

Первые претензии

Напомним, что несколько месяцев назад отец девочки Алексей Романов обратился в различные надзорные органы с жалобами на ДРК «Кошки-Мышки» в торговом центре «Арена». По версии барнаульца, его пятилетняя дочка получила травму, прыгая на батуте и других аттракционах.

- Это было 6 марта, а к вечеру у ребенка заболела спинка,- рассказывал Алексей «Комсомолке». - Боль не утихала и в следующие дни, несмотря на обезболивающие мази. 9 марта девочку повезли в травмпункт, после снимка, который показал компрессионный перелом, она оказалась в больнице.

13 марта отец малышки обратился в развлекательный клуб с просьбой возместить расходы, связанные «с повреждением здоровья ребенка». Вначале речь шла о 50 тысяч рублей, затем сумма была удвоена.

После того, как в развлекательном комплексе выплатить материальную компенсацию отказали, Романов отправил руководству клуба официальную претензию, в которой сумма была увеличена до 153 тысяч рублей (корректор осанки - 3600 рублей, моральный вред и вред здоровью – 50 тысяч рублей, потеря упущенного дохода супруги в связи с уходом за ребенком за три месяца - 50 тысяч рублей, санаторно-курортное лечение для реабилитации - 50 тысяч рублей).

«Могла получить травму где угодно»

Владелица развлекательного комплекса Виктория Зверяко, отказывая в выплате компенсации, аргументировала это тем, что сначала «компетентные органы должны установить причинно-следственную связь между произошедшим событием и обращением в медицинское учреждение».

По слова Виктории Зверяко, просматривая видеозапись, в клубе не увидели ничего, чтобы их насторожило.

«Видно, что ребенок прыгал с аттракциона три раза, скатывался и сразу бежал на повторный прыжок. Причем, прыгал не на батут, а на мягкую «воздушную подушку». Далее, с мамой они переходят на аттракцион «бассейн», где девочка играет в мячиках. После этого, улыбающиеся ребенок и мама уходят из ДРК» - поясняла Виктория Зверяко «Комсомолке».

«Между фактом посещения детского развлекательного комплекса и обращением в больницу прошло три дня - соответственно, за три дня ребенок мог получить данную травму и дома, кувыркаясь на полу и гуляя во дворе», - сообщалось в официальном письме от Зверяко в редакцию.

Кстати, об этом же говорится и в ее отзыве на исковое заявление:

- Утверждения о получении травмы в «Кошки-Мышки» строятся исключительно из пояснений родителей несовершеннолетней, - считает Виктория Зверяко, полагая, что видеозапись является ключевым доказательством отсутствия факта причинения вреда здоровью ребенка на надувной подушке.

«Тяжкий вред здоровью»

На следующее судебное заседание был приглашен эксперт. По заключению судебно- медицинской экспертизы девочке был нанесен тяжкий вред здоровью.

Заведующий травматолого-ортопедическим отделением Алтайского краевого центра охраны материнства и детства Сергей Филиппов, комментируя ситуацию «КП» напомнил родителям, что батут, в том числе «воздушная подушка» - это спортивный снаряд. И родители, отправляя ребенка прыгать на аттракционы, должны об этом не забывать.

«Хорошо, что дошло до суда»

- Хорошо, что это дело дошло до суда, - считает юрист Михаил Жуков, отстаивающий интересы семьи Романовых.

Юрист Михаил Жуков, отстаивающий интересы семьи Романовых Фото: из личного архива героя(ев) публикации

До этого, по словам Жукова, девочка полгода была в корсете, не могла даже сидеть, но контролирующие инстанции долго бездействовали, несмотря на многочисленные жалобы юриста по этому поводу.

-Теперь есть шанс, что интересы ребенка с покалеченной спиной правосудие поставит во главу угла, - считает Жуков. По его мнению, необходимо учитывать, что травмы детей на батутах в 2021 году носили пугающе массовый характер.

- Я очень рассчитываю на то, что суд изучит все обстоятельства дела, даст им исчерпывающую оценку, что будет являться серьезным шагом к максимально обеспечению безопасности детей на подобного рода аттракционах, - подытожил юрист.

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