Стало известно, когда на Олимпиаде в Пекине выступят алтайские спортсмены

Виктор Муштаков/Даниил Серохвостов. Фото: из личного архива спортсмена/GLOBAL LOOK PRESS

Тренерский штаб олимпийской сборной России назвал даты, когда на старт выйдут представители Алтайского края Виктор Муштаков (конькобежный спорт) и Даниил Серохвостов (биатлон).

- Определен состав сборной России по биатлону на спринтерские гонки в рамках Олимпиады в Пекине-2022, - говорится в объявлении на официальном сайте Союза биатлонистов России.

Так в мужскую команду вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Максим Цветков и наш Даниил Серохвостов. Из девушек на старт выйдут Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Ирина Казакевич.

Для Серохвостова это будет первая дистанция на Олимпиаде. Смешанную эстафету и индивидуальную гонку на 20 километров он пропустил. А вот спринт на десять километров вполне его дисциплина. Однако прогнозировать что-либо вообще дело неблагодарное. Так, к примеру, в конце января на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге, Даниил в спринте финишировал только 23-м. А 7 января на этапе Кубка в немецком Оберхофе он показал восьмой результат. Еще ранее во французском Анси Даниил был 18-м.

- Надо, чтобы он удачно выступил в спринте, это будет весомая заявка на включение в эстафетную команду. Естественно, есть еще гонка преследования и масс-старт. По результатам, которые он показывал в этом сезоне, рассчитывать на медаль можно в эстафете. В других дисциплинах также все возможно, - цитирует пресс-служба правительства Алтайского края директора ЦСП Владимира Альта.

А вот отец спортсмена Руслан Серохвостов сразу сказал, что никаких прогнозов давать не будет.

- Я вообще, когда смотрю гонки, то ни на что не обращаю внимания, даже на телефон не отвечаю, - рассказал он «Комсомолке».

Спринт у биатлонистов состоится завтра, 12 февраля. Начало гонки в 16.00 по барнаульскому времени. Гонка-преследования пройдет на следующий день в 17.45. Если же Даниила все же включат в состав мужской эстафеты, а объективно говоря это возможно, то она состоится 15 февраля в 16.00. А уж если последует заявка на масс-старт, то поболеть за земляка можно будет 18 февраля в 16.00.

С конькобежцем Виктором Муштаковым все гораздо проще: его первый старт состоится 12 февраля. В этот день мужчины посоревнуются на дистанции 500 метров. Отмашка будет дана в 15.53 по барнаульскому времени. 18 февраля барнаулец поспорит за медаль на дистанции 1000 метров (начало в 15.30).

Так как сейчас он является одним из лидеров сборной, то шансы оказаться в медалях у него высоки. Единственная проблема – это его самочувствие: в конце декабря - начале января Виктор тяжело переболел гриппом. Пришлось принимать антибиотики. Это тоже сказалось на кондициях. Все же надеемся, что он по максимуму восстановился, и будет бороться с соперниками, а не с самим собой.

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