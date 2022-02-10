Губернатор Алтайского края заболел ковидом и ушел на самоизоляцию

Виктор Томенко уже болел коронавирусом осенью 2020 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор Алтайского края заболел коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Сегодня,10 февраля, глава региона получил положительный результат теста на COVID-19.

При этом Виктор Томенко проходил вакцинацию, а в январе этого года ревакцинацию. На данный момент губернатор чувствует себя хорошо, симптомы коронавируса не проявлялись.

- Глава региона самоизолировался и несколько дней будет работать дистанционно. Правительство края работает в обычном режиме, - уточняет пресс-служба.

Напомним, что Виктор Томенко уже болел коронавирусом осенью 2020 года. Губернатор уходил на двухнедельный дистант.

Ранее мы писали, что коронавирусом заразился мэр Барнаула Вячеслав Франк. Он тоже самоизолировался и продолжил работать из дома. Мэр обратился к горожанам:

- Статистика по заболеваемости ковидом ежедневно ставит рекорды, новый штамм инфекции распространяется быстрее. Пройдите вакцинацию, если еще этого не сделали, ревакцинируйтесь вовремя. Берегите себя и своих близких, будьте здоровы, - пожелал горожанам Вячеслав Франк.

Дистанционно работает и спикер АКЗС Александр Романенко, который тоже заразился коронавирусом. Он чувствует себя хорошо. Ярков выраженных симптомов заболевания у представителя Заксобрания нет.

Отметим, что только за минувшие сутки выявили 4438 новых случаев заболевания COVID-19 в Алтайском крае, при этом большая часть заболевших приходится именно на Барнаул - 2733 человек. Всего же за период пандемии в регионе выявили 163 625 жителей с коронавирусом.

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