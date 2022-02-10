Жительница Алтая пойдет под суд за попытку выгородить убийцу своего бойфренда

Женщина под запись рассказывала об избиении, а потом заявила, что ничего не видела Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае будут судить 31-летнюю жительницу Благовещенского района, которая решилась пойти на преступление ради спасения убийцы своего бойфренда. Она солгала суду и теперь может за это поплатиться, сообщает краевой следственный комитет.

- В конце марта 2021 года обвиняемая дала суду заведомо ложные показания в качестве свидетеля. При этом женщина была официально предупреждена судом об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, - рассказала помощник руководителя краевого следственного комитета по взаимодействию с общественностью и СМИ Елена Коновалова.

В суде, где она давала показания, рассматривалось уголовное дело в отношении двоих ее знакомых, которые в 2020 году до смерти избили ее бойфренда. В тот день двое мужчин позвали сельскую красотку в гости, вероятно, рассчитывая приятно провести время в ее компании, а она пришла с ребенком и молодым человеком. Слово за слово и парочка бывалых селян начали «предъявлять» незваному гостю «по понятиям», видимо, рассчитывая, что он уйдет.

В результате они начали его бить - сначала в доме на глазах у маленькой девочки, а потом на улице. Впоследствии мужчина от полученных травм скончался. Роковая гостья, из-за которой разгорелась драма, выступала в ходе расследования свидетелем.

- В ходе предварительного следствия свидетельница изобличала двоих фигурантов уголовного дела. С ее участием проводилась проверка показаний на месте, где она рассказывала, как и кто наносил удары, также ее показания совпадали со словами ребенка, - рассказал руководитель Кулундинского межрайонного следственного отдела Давид Ткебучава.

Вот только на суде женщина внезапно решила выгородить одного из участников избиения. Возможно, на ее решение повлияла просьба его родственников – они ей звонили и просили изменить показания.

В этот момент она уже была предупреждена об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, но это ее не остановило. Она заявила, что не видела, как избивали потерпевшего. В итоге суд ей все равно не поверил и осудил маргиналов. А в отношении свидетельницы были выделены материалы, по которым возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 307 УК РФ (дача заведомо ложных показаний свидетеля в суде).

В ходе предварительного следствия женщина признала свою вину. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Ее могут оштрафовать или обязать искупить свой поступок исправительными или обязательными работами.

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