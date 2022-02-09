Морозы до -35 градусов накроют Алтайский край

Районы Алтайского края будут находиться под усиленным влиянием мощного антициклона Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае похолодает. Ночью в некоторых районах столбики термометров опустятся до отметок -35 градусов. Подробнее о погоде «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

– Районы Алтайского края будут находиться под усиленным влиянием мощного антициклона. В регионе установится морозная и спокойная погода. Ночью температура воздуха составит -24…-29, местами до -35 градусов. Днем столбики термометров покажут -13…-20 градусов.

Синоптик добавила, что ночью и утром возможны изморозь, туманы. Морозная погода сохранится в регионе до воскресенья, 13 февраля.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае

Четверг, 10 февраля

Ночью в регионе ожидается -22…-27 градусов, местами в северных районах до -33 градусов. Преимущественно без осадков. Местами изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с.

Днем в крае столбики термометров покажут -14…-19 градусов, в предгорьях до -8 градусов. Преимущественно без осадков. Местами изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер северный, 2-7 м/с.

Пятница, 11 февраля

Ночью в регионе ожидается -24…-29 градусов, местами в северных и предгорных районах до -35 градусов. Без осадков. Местами изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

Днем в крае столбики термометров покажут -16…-21 градус, местами -10… -15 градусов. Без осадков. Местами изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

Суббота, 12 февраля

Ночью в регионе ожидается -24…-29 градусов, местами в северных и предгорных районах до -35 градусов. Без осадков. Местами изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 2-7 м/с.

Днем в крае столбики термометров покажут -12…-17 градусов, по югу -6… -11 градусов. Без осадков. Местами изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный, 2-7 м/с, днем местами порывы до 12 м/с.

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