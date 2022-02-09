Алтайский край на 90% поражен «омикроном»

Статистика по общей смертности имеет тенденцию к снижению относительно таких же периодов прошлого года Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае штамм коронавируса «омикрон» практически полностью вытеснил «дельту». Сейчас среди выявленных заболевших он встречается в 90% случаев. Об этом в эфире радио «КП»-Барнаул» рассказал министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

- В большей степени мы сталкиваемся с легким течением болезни. Насколько эта волна тяжелая, можно будет судить по ее завершению. Однако уже ясно, что при таком количестве заболевших даже минимальная доля тяжелых и крайне тяжелых пациентов будет сопоставима с той, что был при «дельта»-штамме. По коечному фонду мы имеем определенный профицит, мы его не сворачиваем, кроме того мы подготовили мобилизационный план оказания медпомощи на случая ухудшения обстановки, - рассказал Дмитрий Попов.

Несмотря на серьезные цифры по заболеваемости – за минувшие сутки выявлено более 3,6 тыс. новых случаев – статистика по общей смертности имеет тенденцию к снижению относительно таких же периодов прошлого года.

- В прошлом году было в десятки раз больше случаев пневмонии, чем сегодня, - сказал министр.

Также, по его словам, сократилась доля пациентов в тяжелом состоянии. Об этом говорит и объем потребляемого кислорода. Сейчас это около 26 тонн в сутки, практически в два раза меньше, чем на пике «дельты». Несмотря на это «омикрон» остается исключительно заразным.

- Уровень заразности можно понять по имеющимся научным данным. Если при «дельте» 1 заболевший мог заразить 5-7 человек, то по «омикрону» от одного инфицированного могут заразиться 100 человек. У «омикрона» заразность может начинаться в первые сутки, даже если течение бессимптомное – температуры, нет, насморка нет, появилось легкое першение в горле - а при этом все равно выделяется вирус. При «дельте» заражение было возможно на 5-7 день заболевания, - рассказал глава ведомства.

Сейчас в больницах находятся пациенты разных возрастов – увеличилась доля молодых пациентов и детей. По словам министра, в детский ковидный госпиталь поступают десятки пациентов, хотя раньше это были единичные случаи.

По оценке министра, пятая волна ковида в Алтайском крае выйдет на плато по заболеваемости, то есть, остановится рост заболевших – к середине февраля.

- Мы должны ориентироваться по субъектам, которые раньше зашли в пятую волну. Мы уже видим, как волна растекается по территории – сейчас рост идет в Барнауле, дальше будет Бийск, Рубцовск и районы. В связи с этим волна «растечется» по времени. К середине февраля мы должны выйти на пиковые значения в районах края. В городах к тому времени уже начнется снижение, - рассказал Попов.

При «омикроне» средняя продолжительность течения болезни – 7 дней. Вместе с тем, медики советуют жителям вакцинироваться – это поможет остановить распространение болезни, защитить людей со слабым иммунитетом и сопутствующими заболеваниями. Также нельзя забывать про ношение масок и обработку рук и поверхностей антисептиком.