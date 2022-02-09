Как в Барнауле реконструируют поликлинику горбольницы №10

Зданию более 50 лет и поэтому назрела необходимость ремонта Фото: Минздрав Алтайского края

В Барнауле продолжают ремонт поликлиники городской больницы № 10. На эти цели из краевого бюджета выделили более 41 млн рублей. Рассказываем, что уже сделали, и как будет выглядеть обновленное медучреждение.

Городская больница №10 – многопрофильное лечебно-диагностическое учреждение. Здесь оказывают помощь жителям поселков и сел Южный, Центральный, Бельмесево, Борзовая Заимка и других. Всего обслуживают около 40 тыс. человек.

Зданию более 50 лет и поэтому назрела необходимость ремонта. К реконструкции приступили в августе, сейчас строители на 95% завершили работы в стационаре, который состоит из трех отделений: терапевтическое, неврологическое и реанимационное.

В настоящее время у здания заменили кровлю, укрепили фундамент, установили резервный источник электроснабжения. Остается монтаж вентиляции, пожарной сигнализации и работы с проводкой. К приему пациентов планируют приступить в конце февраля.

– Здесь изменилось все. По сути дела полностью восстановили целое помещение. Оставались несущие стены, все остальное заменили. Реанимационная палата была на три койки, а станет на 6. Плюс палата интенсивной терапии еще на четыре койки, – сказал Павел Польников, главный врач горбольницы №10.

Он также отметил, что теперь в больнице при необходимости смогут оказывать помощь пациентам с ковидом.

В медучреждении продолжат и ремонт взрослой поликлиники, работы завершат в течение трех месяцев.

– Сотрудники, которые работали здесь, сейчас трудятся или в поликлинике, или в ковидных госпиталях. Они все готовы вернуться, когда здесь откроют отделения, – резюмировал главврач.

Добавим, что в структуру больницы входят взрослая и детская поликлиники, женская консультация, круглосуточный стационар, дневной стационар терапевтического и неврологического профилей, дневной стационар педиатрического профиля, дневной стационар при женской консультации.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Барнауле также проводят реконструкицию поликлинического отделения городской больницы №3. На работы потратят 170 млн рублей, их планируют закончить в декабре 2023 года.

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