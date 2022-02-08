Где чаще всего заражаются ковидом на Алтае и кого больше среди заболевших

За неделю выявили 63 случая внебольничных пневмоний, вызванных коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом продолжает расти каждый день. О том, кого больше среди пациентов, где чаще всего заражаются и как защитить себя, рассказали в управлении Роспотребнадзора по Республике Алтай.

Где больше всего зараженных на Алтае

По показателю заболеваемости на 100 тысяч населения на 1 месте Усть-Канский (1341,6), на втором месте - Чойский (1300,6), на третьем – Чемальский (1247,2), на четвертом – Шебалинский (1152,1), на пятом – Улаганский район (959,8). Показатели заболеваемости COVID-19, зарегистрированные в остальных муниципальных образованиях не превышают среднереспубликанский (526,3).

На высоком уровне сохраняется количество заболеваний, осложненных внебольничными пневмониями. За неделю выявили 63 случая внебольничных пневмоний, вызванных коронавирусом.

– По результатам исследовании проб от заболевших коронавирусом жителей Республики Алтай в Иркутском противочумном институте в 32 случаях установлено, что заболевание вызвано штаммом «омикрон», – подчеркнули в ведомстве.

Это говорит о том, что «омикрон» преобладает в качестве возбудителя инфекции.

Кто в зоне риска

У 46,5% заболевших был контакт по дому (430 очагов, 541 заболевший), 13,1 % от общего количества заболевших за неделю, возможно, заразились на рабочем месте, у 10,8% заражение с их слов, произошло в общественных местах, автобусах, магазинах; 3,5% заболели при получении медицинской помощи, у 7,7% заражение возможно произошло в образовательном учреждении, у 18,3% заболевших источник не установлен (предполагаемый источник бессимптомные больные родственники, друзья, соседи)

Из числа заболевших (1163) 425 мужчины (36,54%) и 738 женщины (63,46%)

Больше всего заболевших по итогам недели среди людей возрастной группы 30-49 лет - 408 человек (35%). Дети составили 30,4 % от всех заболевших за неделю. При этом наибольшее число инфицированных – среди детей от 7 до 14 лет – 188 человек. На третьем месте по количеству заболевших люди в возрасте 50-64 лет заболевших 189 (16,2 %).

– Предположительно, снижение числа заболевших среди граждан 60 лет и старше связано с большим процентом привитых среди этой категории и соблюдением преимущественным большинством граждан пожилого возраста требований самоизоляции, ограничением числа контактов, – пояснили в Роспотребнадзоре.

Часто причинами заболевания остается несоблюдение мер профилактики. За неделю в регионе зарегистрировано 999 очагов ковида, из них 80% приходится на домашние очаги. В тоже время регистрируются и групповые заболевания в организованных коллективах.

Как защитить себя

По прогнозам эпидемиологов ситуация по заболеваемости будет усложняться еще в течение нескольких недель, коллективный иммунитет не сформировался. Жителей региона призывают вакцинироваться.

– Убедительно призываем жителей и гостей Республики Алтай привиться против коронавируса, сделать ревакцинацию тем, кто поставил прививку более полугода назад, воздержаться от походов по магазинам, выездов за пределы Республики Алтай, проведения семейных торжеств. Ограничьте, по возможности количество личных контактов, в общественных местах надевайте маску и перчатки, носите маску правильно, прикрывая нос и рот и меняйте маску не реже, чем через 2-3 часа, соблюдайте социальную дистанцию, часто и тщательно мыть руки, – резюмировали в ведомстве

А что в Алтайском крае?

Ранее мы писали о том, что в регионе эпидпорог превышен в 4 раза. Количество вызовов скорой помощи только по Барнаулу составляет 1400 звонков в сутки, по другим территориям края - до двух тысяч. Заболеваемость растет в других городах и районах Алтайского края.

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