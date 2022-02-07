ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» - одно из старейших учебных заведений Новосибирской области аграрного профиля

Студенты колледжа производственную и преддипломную практику проходят на реальном производстве Фото: предоставлено рекламодателем

Выпускники Колыванского сельскохозяйственного техникума (тогда он так назывался) прославили его на всю Сибирь. Среди «звезд» разных годов выпуска: директор учебно-опытного хозяйства «Тулинское» НГАУ, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Константин Першилин; заслуженный работник сельского хозяйства РФ, член Законодательного собрания Новосибирской области Михаил Вересовой; заслуженный работник сельского хозяйства РФ Виктор Беккер; директор ЗАО «Скала» Колыванского района Александр Апатьев и др.

В настоящее время в колледж стремятся поступить ребята не только из всех районов Новосибирской области, но и из Кемеровской, Томской, Омской областей, Алтайского края. И даже из Казахстана и Забайкалья приезжают абитуриенты.

Успешные студенты могут претендовать на повышенную губернаторскую стипендию Фото: предоставлено рекламодателем

ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» проводит набор абитуриентов по следующим направлениям:

Очная форма обучения

Специальности:

· 35. 02. 05 Агрономия (квалификация «агроном»)

База 9 классов - срок обучения 3 года 10 месяцев

· 36.02.01 Ветеринария (квалификация «ветеринарный фельдшер»)

База 9 классов– 3 года 10 месяцев

· 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (квалификация «техник-механик»)

База 9 классов - срок обучения 3 года 10 месяцев

База 11 классов – срок обучения 2 года 10 месяцев

· 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) (квалификация «бухгалтер»)

База 9 классов– 2 года 10 месяцев

База 11 классов– 1 год 10 месяцев

· 40.02.02 Правоохранительная деятельность (квалификация «юрист»)

База 9 классов - срок обучения 3 года 6 месяцев

База 11 классов - срок обучения 2 года 6 месяцев

Профессии:

· 19.01.04 Пекарь

База 9 классов - срок обучения 2 года 10 месяцев

· 35.01.23 Хозяйка(ин) усадьбы

База 9 классов - срок обучения 3 года 10 месяцев

· 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства

База 9 классов - срок обучения 3 года 10 месяцев

Заочная форма обучения

Специальности:

· 40.02.02 Правоохранительная деятельность (квалификация «Юрист») База 11 классов - срок обучения 3 года 6 месяцев

Приём ведется на бюджетной основе и по договорам с оплатой стоимости обучения.

Живое дело

Студенты колледжа производственную и преддипломную практику проходят на реальном производстве - в тепличном хозяйстве «Приобское», в учебном хозяйстве колледжа, ВАСХНИЛ, а также на сельхозпредприятиях на современной технике.

Кроме того, в самом колледже современная материально-техническая база (тракторы Buhler, посевные комплексы, сушильное оборудование), которая позволяет в рамках международных стандартов WorldSkills Russia проводить демонстрационные экзамены, чемпионаты, осваивать современные профессиональные компетенции в сельскохозяйственном производстве. Создано и действует свое учебное хозяйство, теплицы, сад, где студенты могут отработать все необходимые профессиональные компетенции на современной технике и после защиты диплома уверенно идти в реальное производство.

Студенты колледжа активно занимаются исследовательскими работами и принимают участие в научно-практических конференциях в различных городах страны: Тюмени, Томске, Новосибирске. Быть включенным в реальные дела уже в процессе обучения помогает Всероссийский проект «Профстажировки РФ». Проект помогает учащейся молодежи подобрать предприятие для прохождения стажировки или практики в любом регионе России.

Успешные студенты могут претендовать на повышенную губернаторскую стипендию Фото: предоставлено рекламодателем

Музыка и спорт

В Колыванском колледже у ребят есть много возможностей реализовать себя в общественной жизни, творчестве и спорте. Здесь есть свой студенческий хор, который славится по всей Сибири и Дальнему Востоку. У хора есть звание «Народный образцовый самодеятельный коллектив». С молодежью занимаются сразу три преподавателя, один ведет песенную группу, другой - танцевальную, третий возглавляет оркестр. Руководитель хора - заслуженный работник культуры РФ.

Педагогический коллектив создает в учебном заведении все условия для того, чтобы у студентов формировались разные компетенции. Чтобы они учились быть дисциплинированными, коммуникабельными, ответственными. В немалой степени этому способствуют занятия спортом. В колледже работают различные секции: волейбол, баскетбол, лыжи, тяжелая и легкая атлетика, плавание. Ребята успешно сдают нормы ГТО, участвуют и побеждают в различных соревнованиях, зимних и летних спартакиадах.

Успешные студенты могут претендовать на повышенную губернаторскую стипендию Фото: предоставлено рекламодателем

Разнообразные направления

Самый большой конкурс в колледже на специальность 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», поскольку в области только в этом среднем учебном заведении есть такое направление подготовки. В 1992 году, когда была открыта данная специальность, она называлась «Правоведение». С того времени было подготовлено много успешных специалистов - сейчас выпускники занимают должности руководителей службы судебных приставов, директоров Центра занятости, работают в судах, и есть даже судьи федерального уровня.

Направление подготовки «Хозяйка(ин) усадьбы» также довольно популярно. Почему? Потому что здесь можно получить сразу три квалификации: повар, овощевод и учетчик. Это предоставляет для выпускников в дальнейшем более широкий выбор направлений занятости. Они работают кассирами на производстве (так как владеют первичным бухгалтерским учетом), заведующими складами, в тепличных хозяйствах.

Успешные студенты могут претендовать на повышенную губернаторскую стипендию Фото: предоставлено рекламодателем

Наши достижения

2021 год - VIII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Новосибирской области

- Победитель по компетенции Е53 «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» Пастухов Максим, студент 3-го курса по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства.

- Победитель по компетенции Т79 «Цифровое земледелие» Володин Александр, студент 4 курса по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства».

- Призеры (2-е, 3-е места) по компетенции Т79 «Цифровое земледелие» Ерашов Ярослав и Пыжик Никита, студенты 4-го курса по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства».

2021 год - IX Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia-2021), г. Уфа

- Призер (3-е место) Ерашов Ярослав, выпускник по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства».

2021 год - участие в открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Красноярского края по компетенции Т79 «Цифровое земледелие»

- Участник Хилько Владимир, студент 3-го курса по специальности 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства».

Общежитие и столовая

В колледже имеется общежитие, оно расположено в нескольких минутах ходьбы от учебных корпусов. Проживание в общежитии бесплатное. Все помещения обновлены, в комнатах новая мебель, есть душевая кабина, стиральная машина-автомат, холодильники, т.е. созданы все комфортные условия для проживания. Ребята проживают по 2-3 человека. Немаловажное значение имеет аспект безопасности – территория учебного заведения охраняется и днем, и ночью.

Питаются студенты в современной столовой. Дети из малообеспеченных семей получают те же льготы, что и во время обучения в школе, и дополнительно получают социальную стипендию.

Успешные студенты могут претендовать на повышенную губернаторскую стипендию. Для этого достаточно хорошо учиться и принимать активное участие в общественной жизни колледжа.

Контакты:

Новосибирская область, р. п. Колывань, ул. Ленина, д. 125.

Тел. 8-383-52-51-381 http://ksxt.ru/

Ещё больше информации в нашем проекте «Абитуриент 2022» - https://regions.kp.ru/alt/abiturient-2022/

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