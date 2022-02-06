На Алтае увеличили площадь самого маленького заповедника

"Тигирекский" заповедник увеличили в несколько раз Фото: Тигирекский заповедник

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому границы самого маленького заповедника Алтайского края Тигирекского увеличены.

- Расширить территорию государственного природного заповедника «Тигирекский» за счет отнесения к его территории земельных участков из состава земель лесного фонда площадью 34098,9458 гектара и земельных участков, категория которых не определена, площадью 7197,948 гектара, расположенных на территориях Курьинского и Чарышского районов Алтайского края, определив, что площадь государственного природного заповедника «Тигирекский» составляет 82802,1955 гектара, - говорится в документе.

Процесс расширения длился несколько лет. Сначала вопрос об увеличении территории неоднократно поднимали на различных уровнях: начиная от регионального и заканчивая федеральным. Затем несколько лет длился процесс согласования и только в конце января 2022 года вопрос удалось урегулировать.

К новым территориям заповедника отнесли труднодоступные участки на левом берегу реки Иня, а также ее исток и до поселка Тигирек (Чарышский район). Кроме того, присоединены участки низкогорья в крайней юго-восточной части Курьинского района.

- Большая часть нового участка заповедника в Чарышском районе входила в состав государственного природного комплексного заказника краевого значения «Чарышский» и относится к одному земельному участку земель государственного лесного фонда (федеральная собственность), не переданного в какой-либо вид аренды, - рассказывают в заповеднике.

При этом какая-либо промысловая деятельность и любительская охота на территории «Чарышского» запрещена еще с 1978 года.

- Ландшафты здесь преимущественно горно-таёжные, с осиново-пихтовыми (черневая тайга) лесами в нижней части склонов, кедровыми, кедрово-елово-пихтовыми, лиственничными лесами в средней части, кедровыми редколесьями и высокотравными лугами в верхней части лесного пояса.

Теперь к территориям Тигирекского заповедника относят альпийские луга, которые распростерты у истоков реки Иня, горные тундры, россыпи крупных каменных глыб и многое другое.

На территории заповедника в Курьинском районе располагаются лесные, степные, луговые угодья, каменные россыпи, скалы, а также участки вдоль реки Ханхара, где встречаются пещеры, карстовые воронки и т.д.

- Новая территория заповедника отличается одним из наибольших в крае разнообразием видов растений и животных. Суммарное видовое разнообразие высших сосудистых растений всей территории расширения оценивается в 1000 видов. Здесь встречается около 70 видов млекопитающих и более 200 видов птиц, располагаются одни из последних мало затронутых деятельностью человека мест нереста хариуса и тайменя, - добавляют в заповеднике.

Что очень важно: на указанной территории произрастают краснокнижные растения и водятся редкие животные. Особый охранный статус позволит сохранить их. Помимо этого встречаются объекты культурно-исторического наследия: Ханхаринские пещеры и остатки укреплений Колывано-Кузнецкой оборонительной линии XVIII века.

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