Администрация Барнаула объяснила, почему в городе не чистят тротуары

Вот так тротуар на Павловском тракте стал выглядеть после повторной жалобы в администрацию Фото: Анна СЕМИНА

Профильный комитет при администрации Барнаула объяснил, почему в этом году не все тротуары в городе чистят от снега.

Напомним, претензии появились еще в начале зимы, а 23 декабря была составлена официальная жалоба и направлена в администрацию Барнаула. В частности, речь шла о том, что тротуары вдоль Павловского тракта по четной и нечетной стороне на участке от Малахова до Георгиева не чистили ни разу.

Первый ответ администрации, пришедший в середине января оказался совершенно не о том, о чем были претензии. Вместо того, чтобы пояснить ситуацию с тротуарами, комитет по дорожному хозяйству, благоустройству транспорту и связи решил сделать упор непосредственно на состояние дорог, а оно, по их мнению, было удовлетворительное и проезд не затруднен». Это действительно было так, за небольшим исключением – малый Павловский тракт, который проходит вдоль торговых центров, также дорожные службы не чистили и по состоянию на 6 февраля там до сих пор огромная колея, которую даже автомобили с высокой подвеской преодолевают с трудом.

А вот так тротуар выглядел до середины января Фото: Анна СЕМИНА

Так как ответ администрации был не по существу и неудовлетворительным, была направлена повторная жалоба и параллельно заявление в прокуратуру. После шумихи в СМИ и социальных сетях, дорожные службы спустя буквально пару дней впервые за всю зиму очистили тротуар по нечетной стороне Павловского тракта от остановки «Магистральная» до торгового центра «Европа».

А вот на противоположной стороне ситуация не поменялась. На днях из администрации города пришел повторный ответ и стало понятно почему – такого задания мэрия не давала:

- По вопросу очистки тротуара по Павловскому тракту, от ул.Малахова до ул.Георгиева, сообщаем. Содержание улично-дорожной сети города осуществляется МБУ «Автодорстрой» г.Барнаула в рамках муниципального задания, исходя из предусмотренных объемов финансирования. В 2021 году выполнены работы по ремонту дороги по Павловскому тракту, от ул.Георгиева до ул.Сельскохозяйственной, с устройством новых тротуаров. Ранее пешеходные дорожки располагались только на локальных участках. В настоящее время вновь построенные тротуары в действующем муниципальном задании МБУ «Автодорстрой» г.Барнаула отсутствуют. При очередной корректировке муниципального задания построенные тротуары по Павловскому тракту, от ул.Георгиева до ул.Сельскохозяйственной, будут включены в него на содержание, - говорится в официальном ответе.

Ответ мэрии на повторную жалобу Фото: скриншот сайта

Когда именно произойдет очередная корректировка – неясно. Также непонятно почему тротуары с одной стороны Павловского тракта вошли в муниципальное задание, а с противоположной нет. Судя по всему, местным жителям придется ждать весны, когда снег растает, а вместе с этим исчезнет и проблема.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Администрация Барнаула ответила на жалобы горожан по нечищенным тротуарам

Текущую зиму, к счастью для многих, до сих пор нельзя назвать снежной, тем не менее, в Барнауле полно участков как дорожной сети, так и тротуаров, которые ни разу не чистились и в администрации города ответили на жалобы жителей (подробнее)