На Алтае полицейские устроили погоню со стрельбой

Ранее нарушителя уже останавливали Фото: Олег УКЛАДОВ

На днях в Республике Алтай инспекторы потребовали остановиться водителя Toyota Sprinter, но тот проигнорировал их и спровоцировал погоню. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Инспекторы находились на маршруте патрулирования в Усть-Канском районе. В их поле зрения попал автомобиль Toyota Sprinter без номеров. Полицейские решили остановить его для проверки документов

- Полицейские, включив проблесковые маячки и звуковую сирену, проследовали за транспортным средством. Они требовали от водителя остановиться, однако тот попытался скрыться. Началось преследование, - рассказывают в главке.

Водитель иномарки много раз грубо нарушал правила дорожного движения: выезжал на встречку, превышал скорость, провоцировал аварийные ситуации. Абсолютно все требования представителей закона им были проигнорированы.

Погоня длилась долго, стражи правопорядка были вынуждены применить табельное оружие, чтобы предотвратить возможное несчастье. Сначала инспектор выстрелил в воздух, тем самым обозначив свои намерения, однако и на это водитель не отреагировал. Тогда был произведен выстрел по колесам. На тот момент нарушитель уже добрался до населенного пункта.

- В результате применения табельного оружия машина нарушителя остановилась, никто не пострадал. Гражданин, сидевший за рулём иномарки, вышел из автомобиля и попытался скрыться на территории ближайшего домовладения, но стражи правопорядка задержали его, - подчеркивают в полиции.

Злоумышленником оказался 22-летний местный житель. Выяснилось, что прав у него нет, а вдобавок к этому у него установлена степень опьянения 0,41 промилле.

Машину нарушитель взял у отца, причем без разрешения. Также известно, что это уже не первый аналогичный случай в его биографии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию», а также составлен ряд административных протоколов.

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