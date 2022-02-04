До -1 градуса потеплеет на выходных в Алтайском крае

Регион будет находиться под влиянием антициклона Фото: Олег УКЛАДОВ

На выходных в Алтайском крае потеплеет. В некоторых районах столбики термометров поднимутся до отметок -1 градус. Подробнее о погоде «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

По словам синоптика, регион будет находиться под влиянием антициклона. В среднем температура воздуха днем на выходных в Алтайском крае составит -7…-12 градусов, в южных районах до -1 градуса. Ночью столбики термометров покажут -17…-22 градусов, в предгорьях до - 28 градусов.

– Характер погоды существенно не изменится и в первой половине следующей недели. В ночные и утренние часы возможны изморозь и туманы. В регионе будет дуть слабый ветер, – добавила Людмила Юрьевна.

Подробный прогноз погоды на выходные в Алтайском крае

Суббота, 5 февраля

Ночью в крае ожидается -16…21 градусов, по востоку местами до -28 градусов. Без осадков. Местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с

Днем в регионе столбики термометров покажут -6…-11 градусов. Без осадков. Местами изморозь, в утренние часы туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с

Воскресенье, 6 февраля

Ночью в крае ожидается -17…-22 градуса, в предгорьях местами -27 градусов. Без осадков. В отдельных районах изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер восточный, 2-7 м/с.

Днем в регионе столбики термометров покажут -7…-12 градусов, в южных районах -1…-6 градусов. Без осадков. Местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с.