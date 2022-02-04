«Кучуксульфат» дал ответ министру промышленности Химочке после его выступления в АКЗС

Ведущий производитель сульфата натрия в стране – ОАО "Кучуксульфат" Фото: из архива компании

В Алтайском краевом заксобрании прошел круглый стол, на котором обсудили вопросы промышленности. На нем министр промышленности края Вячеслав Химочка оценил ситуацию, которая сложилась вокруг ОАО «Кучуксульфат», сообщает «Толк».

- Ведущий производитель сульфата натрия в стране – ОАО "Кучуксульфат" – испытывает напряжение, связанное с перспективами трудоустройства и уровня заработной платы на фоне многочисленных судебных исков к предприятию и проходящего в арбитраже процесса с Генпрокуратурой РФ, – пишет издание.

В текущем году может произойти снижение производства – уже снизились поступления в местный бюджет, а сам поселок Степное Озеро, который процветал за счет предприятия, оказался на грани кризиса – как минимум, жители лишились чистой питьевой воды из очистного сооружения, которое дотировало предприятие.

Между тем, по словам Химочки, снижения производства не наблюдается.

- Численность сотрудников на предприятии стабильна, сокращений нет. Объемы производства по октябрю проседали на 5-7%, в прошлом году была такая же ситуация. Мы склонны полагать, что это скорее технологическая тема, чем потеря рынка. Пока экономические показатели стабильны. Надеемся, что так и будет, мониторим дальше. Готовы все механизмы и меры подключать, когда это будет необходимо, руку на пульсе держим, – заявил чиновник.

Зампредседателя АКЗС, алтайский депутат Денис Голобородько считает, что на фоне громких разбирательств может возникнуть ситуация, при которой будут снижены объемы реализации товара, что приведет к экономическим потерям.

Ранее председатель совета директоров ОАО «Кучуксульфат» Василий Гамаюнов заявлял, что попытки Генпрокуратуры провести деприватизацию предприятия привели к тому, что завод начал терять партнеров.

Напомним, с 2017 года на предприятии прошло более 100 проверок со стороны различных надзорных и правоохранительных органов – в таких условиях невозможно работать в прежних темпах. После подачи иска Генеральной прокуратуры РФ в 2021 году об изъятии акций предприятия у нынешних собственников обстановка накалилась до предела.

В связи с позицией министра промышленности края руководство предприятия подготовило ответ.

- В своем обращении к министру мы сравниваем показатели работы предприятия не с прошлым годом, а с 2017-м, когда началось беспрецедентное административное давление и попытки рейдерского захвата завода, – подчеркнул генеральный директор ОАО "Кучуксульфат" Дмитрий Горюнов.

Генеральный директор ОАО "Кучуксульфат" Дмитрий Горюнов Фото: из архива компании

По его данным, с 2017 по 2021 года продажи сульфата натрия упали на 30% (234 тыс. тонн), налоговые отчисления в краевой бюджет – снизились на 111 млн рублей, налоговые отчисления в местный районный бюджет – на 41 млн рублей. Не говоря уже о том, что выручка предприятия только за 2021 год снизилась на 291 млн рублей.

- Оптимистичных прогнозов на текущий год мы дать не можем. По нашим ожиданиям, перечисляемые предприятием налоги в краевой бюджет снизятся на 170 млн рублей, в местный – минимум на 69 млн относительно 2017 года, - сказал гендиректор предприятия.

Напомним, иск Генпрокуратуры возник спустя 30 лет после приватизации. Акционеры полагают, что это продолжение целенаправленной атаки на их предприятие, которая длится уже несколько лет.

Потеря прибыли и административное давление уже привело к тому, что положение предприятие отразилось на жизни моногорода Степное Озеро и привело к свертыванию социальных программ, которые спонсировал завод.

Пока на предприятии пытаются сохранить среднюю зарплату и численность сотрудников, но это – исключительно добрая воля акционеров и социальная ответственность перед своими работниками.