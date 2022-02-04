Стимул для творчества. На Алтае молодежный кавер-бэнд поборется за грант

Заринский кавер-бэнд «Квинта» Фото: Олег УКЛАДОВ

В Заринске стартовал конкурс «Мой проект – моему городу». За возможность получить грант и реализовать свои творческие замыслы поборются различные коллективы города, среди которых есть и молодежный кавер-бэнд «Квинта». Рассказываем, почему музыканты рассчитывают на победу, и кто еще готовит свои проекты.

На пути к мечте

Участники кавер-бэнда «Квинта» на сцене уже 3 года. Ребята, большая часть которых школьники, два раза в неделю репетируют в Доме культуры «Балиндер», в Заринске это альма-матер для всех, кто любит культуру и искусство.

Авторских композиций в репертуаре «Квинта» пока нет. Музыканты делают каверы на современные песни и классику русского рока. До пандемии группа успела провести несколько «живых» выступлений.

ДК дает коллективу площадку для репетиций и наставника, а вот инструменты музыканты покупают сами. Для этого гитаристам Артему Юрьеву и Никите Комышеву, басисту группы Артему Кобылкину пришлось подрабатывать после уроков и откладывать деньги. Ударнику повезло чуть больше – барабаны достались от другого коллектива. Однако установка уже изношена и требует замены. Как рассказала заведующая сектором досуга ДК "Балиндер" Татьяна Юракова, новая установка стоит не дешево - от 70 тысяч рублей.

Барабанщик группы «Квинта» Фото: Олег УКЛАДОВ

Кроме того, для уличных выступлений нужны колонки и микшерный пульт, это еще около 100 тысяч рублей. Таких денег ни у юных музыкантов, ни у Дома культуры нет. Чтобы исполнить свою мечту, участники группы решили принять участие в конкурсе «Мой проект – моему городу», который в Заринске запустил Фонд Александра Прокопьева.

От замысла к реализации

Общий бюджет конкурса – 2 000 000 рублей, сумма грантов – до 200 000. Культурой номинации не ограничиваются, участие открыто по нескольким направлениям, среди которых здоровый образ жизни, добровольчество и благоустройство территорий. Организаторы уже получили несколько заявок, в том числе от участников группы.

– Активность проявляют молодые жители города Заринска, и это немаловажно. У них нет большого опыта участия в таких конкурсах и, в том числе, нет опыта оформления документов, но есть идея и желание ее реализовать, поэтому мы обязательно поможем ребятам подготовить все документы, чтобы они могли принять участие в конкурсе наравне со всеми, – сказал Александр Прокопьев, депутат Государственной думы.

Александр Прокопьев и солистка группы «Квинта» Виктория Комышева. Фото: Олег УКЛАДОВ

В случае победы «Квинта» сможет купить как барабанную установку, так и всю необходимую технику. К участию готовятся и другие ДК, и центр детского творчества, и даже совет ветеранов.

– Конкурс проектов для заринчан – это, конечно, хороший стимул для творчества, – отметила Наталья Хрящева, заместитель главы Заринска по социальным вопросам.

Заявки принимают до 20 февраля, итоги подведут не позднее 15 марта. Более подробно с условиями конкурса проектов можно познакомиться на сайте Фонда Александра Прокопьева.