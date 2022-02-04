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Здоровье4 февраля 2022 6:00

COVID-19 и рак: кто из онкобольных в группе риска и кому можно ставить прививку

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
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Во всем мире онкопациентам рекомендуют вакцинироваться от коронавируса

Во всем мире онкопациентам рекомендуют вакцинироваться от коронавируса

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 4 февраля, во всем мире отмечают день борьбы против рака. Онкология - серьезное испытание, на борьбу с которым бросают огромные силы. Однако сейчас ситуацию осложняет еще и пандемия коронавируса. В управлении Роспотребнадзора по Республике Алтай разъяснили, для кого из онкобольных ковид наиболее опасен, и можно ли при онкологии вакцинироваться против инфекции.

Кто более подвержен осложнениям

Как уже неоднократно говорилось, ковид провоцирует проявление хронических и других серьезных заболеваний. Среди онкобольных наибольший риск осложнений у следующих пациентов:

- те, кто принимает противоопухолевые препараты или получает лучевую терапию;

- люди с лейкопенией, низким уровнем иммуноглобулинов;

- перенесшие трансплантацию костного мозга менее полугода назад;

- больные на иммуносупрессивной терапии;

- пациенты с хроническим лимфолейкозом, лимфомой, миеломой, острым лейкозом, даже если в настоящий момент они не лечатся.

Кроме того, в группу наибольшего риска входят люди пожилого возраста, те, у кого рецидив или прогрессирующая опухоль. Для них нахождение в стационаре - дополнительная опасность, так как в случае заражения ковидом может потребоваться перерыв в лечении от онкозаболевания.

Кому можно прививаться

Специалисты Роспотребнадзора отмечают, что во всем мире онкопациентам рекомендуют вакцинироваться от коронавируса, так как иммунная система и так ослаблена от рака и лечения. В качестве вакцины им одобрен “Спутник V”, но есть ряд ограничений. Кому же все таки нужно вакцинироваться?

- тем, кто завершил противоопухолевое лечение;

- пациентам, которые уже длительное время получают курсы циклического лечения или иммунотерапию;

- больным со стабильным уровнем лимфоцитов.

Если у больного намечена операция, то прививку нужно поставить не позднее, чем за две недели. В случае химиотерапии или лучевой терапии вакцинацию тоже нужно провести заранее или в инвервалах между курсами.

- Для достижения максимального эффекта от вакцинации пациентам, получающим противоопухолевое лечение, нужно индивидуально обсудить с лечащим врачом-онкологом свой график вакцинации. Возможность вакцинации для онкологических пациентов не отменяет противопоказаний, изложенных в инструкции - в первую очередь, индивидуальной непереносимости компонентов вакцины, - добавили в управлении.

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