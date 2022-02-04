Звезда «Тик-тока»: в Барнауле слепая кошка набирает тысячи просмотров

Кошка потеряла зрение из-за инфекции. Фото: Надежда Чехович Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В Барнауле в частном приюте для животных «Бусинка» выходили кошку, которая из-за инфекции лишилась зрения, а после нашли для нее новых любящих хозяев. Юся в новой семье стала не просто любимицей, но и настоящей звездой «Тик-тока». Подробности в материале «Комсомолки».

История Юси

Юсю сотрудники частного приюта «Бусинка» нашли в одном из подвалов многоэтажек в Новоалтайске. Волонтеры сразу обратили внимание на глаза котенка, они были увеличены в размерах. Животное сразу отвезли в ветклинику, где после осмотра выяснялось, что кошка ничего не видит.

- Ветврач рассказал, что котенок потерял зрение из-за инфекции, которую вовремя не начали лечить. Чтобы инфекция дальше не распространялась, было принято решение провести операцию по удалению глазных яблок, - рассказывает Светлана Абрамова, владелица частного приюта «Бусинка».

После реабилитации кошка осталась в приюте. Со слов Светланы, Юси помогали привыкнуть к ее «новому временному дому». Так как первое время она плохо ориентировалась в пространстве, ей нужен был «поводырь». А когда кошка освоилась, ей сразу начали искать любящую семью.

- Юся очень человеколюбивая была сразу. Мы начали ее «пиарить» в социальных сетях, но ее никто не хотел забирать к себе, - отмечает Светлана Абрамова. – Многие, наоборот, писали, что кошку нужно усыпить. Спрашивали, зачем мы тратите на нее деньги, ведь она все равно не сможет нормально жить. Мы, в свою очередь, всегда пытались объяснить, что кошки хорошо адаптируются и могут спокойно жить без зрения.

Юся. Фото: Надежда Чехович Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Через полгода в Барнауле все-таки нашлась семья, готовая забрать Юсю домой. С этого началась новая глава в ее истории.

Новый дом

Как рассказывает хозяйка Юси, Надежда Чехович, она случайно увидела пост об особенной кошке и сразу рассказала о ней мужу. Вместе они сразу приняли решение забрать животное домой.

- Мы понимали, что это очень ответственно, к тому же у нас уже был кот – Солик. С Юсей они подружились быстро, Солик первое время пытался наладить с ней «зрительный контакт». Дома Юся адаптировалась за несколько дней, первое время ходила за нами «по пятам», изучала все, а теперь даже и спрятаться может от нас. Юся очень ласковая, любит внимание, - рассказывает хозяйка Юси.

Юся и Солик. Фото: Надежда Чехович Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Кстати, новые хозяева назвали кошку в честь древнеримской богини правосудия Юстиции, которую часто изображали с повязкой на глазах. Дома ее ласково и сокращенно зовут просто «Юся». Со слов Надежды, сейчас Юся ничем не отличается от обычных кошек. А мы отметим – разве что только популярностью! Юся настоящая звезда «Тик-тока».

Юся – звезда «Тик-тока»

Почти 12 тысяч подписчиков, тысячи просмотров, лайков и постоянные поклонники. У Юси и Солика есть свой канал в «Тик-токе», где хозяева показывают жизнь своих питомцев.

- Сначала мы сами смотрели похожие ролики в «Тик-токе», а потом подумали, почему бы не начать выкладывать свои видео. Сейчас для нас канал, как альбом воспоминаний. У нас уже появились постоянные зрители. Если честно, то удивлена реакции. Зрители пишут что-то доброжелательное, - рассказывает Надежда.

Многие подписчики спрашивают о том, какие особенности есть у Юси: как она ориентируется по дому, как ходит в лоток, ест и играет. Надежда специально для них записывает видео, где все показывает и рассказывает.

- На самом деле, канал ведем мы просто для себя, но я буду очень рада, если мы поможем людям, которые думают о том, чтобы взять особенное животное, но сомневается. Посмотрев наши ролики, может быть кто-то наконец-то станет увереннее в своем выборе. Самое главное понимать, что любое животное, неважно особенное оно или нет – это ответственность, - резюмировала Надежда.

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