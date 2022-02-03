На Алтае зафиксировали рекорд последних 10 лет по числу погибших на пожарах

Всего с начала года в крае произошло 487 пожаров Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала 2022 года в Алтайском крае погибли 34 человека на пожарах. Это рекордный показатель января за последние десять лет. С чем связаны трагические случаи и по какой причине чаще всего возникают возгорания, рассказал на пресс-конференции заместитель начальника ГУ МЧС России по Алтайскому краю Андрей Нейман.

Всего с начала года в крае произошло 487 пожаров. Чаще всего они случались в частных домах. Самая частая причина возгораний – неосторожное обращение с огнем. Затем уже идут неисправность электропроводки и неправильная эксплуатация печного отопления.

– Почему увеличилось число погибших при пожарах? Этот вопрос мы задаем и себе. Он затрагивает проблематику культуры безопасности наших граждан. Мы не обращаем внимания на безопасность печного отопления, безопасность электропроводки, не вкладываем каждый год в ремонт. У населения нашей страны вопросы беспечности имеют место быть, – сказал Андрей Нейман.

Но если на ремонт электропроводки или печи нужны деньги, то элементарная внимательность в обращении с огнем не требует никаких финансов. А ведь именно из-за неосторожности происходит большинство возгораний. 70% погибают при пожаре в состоянии алкогольного опьянения.

– Покурили – уснули, произошел пожар. Площадь обычно небольшая, и человек просто-напросто задыхается, – говорит спасатель.

Пока среди погибших на пожарах в этом году нет детей. Случаи отравления угарным газом в «пожарную» статистику не входят. Напомним, в январе, предположительно, от угарного газа скончались трое детей в Троицком районе.

– Причину смерти я однозначно назвать не могу, – сказал Андрей Нейман. Эти занимается следственный комитет. Но, как правило, судя по прошлым годам, дело в преждевременном закрытии заслонки дымохода. Угарный газ поступил в помещение. Он практически не имеет запаха и приводит к летальному исходу. Вторая причина – в неисправности печного отопления. Возможно, были трещины.

В МЧС советует приобретать пожарные извещатели. Они начинают пронзительно пищать, когда появляется дым в помещении. Также в устройстве может быть заложен специальный модуль, который через сотового оператора передает сигнал в диспетчерскую службу. С 2017 года в Алтайском крае пожарные извещатели бесплатно устанавливают в домах малоимущих многодетных семей. Благодаря этому удалось избежать гибели 30 человек.

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