Колледж способствует трудоустройству студентов после окончания обучения Фото: предоставлено рекламодателем

Бийский технолого-экономический колледж является одним из профильных учебных учреждений в Алтайском крае. Колледж ведет прием учащихся после 9-го и 11-го классов. Поступив сюда, вчерашние выпускники могут сэкономить несколько лет и начать строить свою карьеру. К тому времени когда выпускники вузов получат на руки дипломы, за плечами студентов колледжа уже может быть приличный стаж в 2 - 3 года. Тем более что колледж способствует трудоустройству студентов после окончания обучения.

Колледж способствует трудоустройству студентов после окончания обучения Фото: предоставлено рекламодателем

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КОЛЛЕДЖА

«Право и организация социального обеспечения»

Студентам, окончившим колледж по данной специальности, присваивается квалификация «Юрист». Как правило, юристы со средним профессиональным образованием работают в комитетах по соцзащите, пенсионных фондах, паспортных столах, могут быть помощниками нотариусов или адвокатов.

Диплом среднего профессионального образования позволяет юристам работать по следующим профессиям:

· специалист паспортного стола;

· специалист отдела кадров;

· помощник адвоката;

· юрисконсульт;

· младший следователь;

· специалист в нотариальной конторе;

· специалист в органах социальной защиты населения;

· специалист в органах Пенсионного фонда Российской Федерации и негосударственных пенсионных фондах.

«Организация перевозок и управление на транспорте»

Специальность «Организация перевозок и управление на транспорте» неофициально называют «транспортной логистикой». По окончании колледжа студенты получают квалификацию «Техник» - это специалист, который отвечает за организацию различного рода перевозок и сервисное обслуживание на транспорте. Анализ рынка труда показывает, что данные специалисты всегда востребованы. А это значит, что выпускники без проблем найдут работу с хорошей зарплатой.

Выпускники с квалификацией «Техник» имеют возможность выбора трудоустройства:

· диспетчерами в крупных транспортных компаниях и фирмах;

· инженерами-логистиками в системах терминалов (включая и международные) всех видов транспорта;

· специалистами в дилерских автомобильных компаниях и на автозаводах;

· специалистами в отделах транспорта государственных и муниципальных администраций;

· сотрудниками государственных автомобильных инспекций (офицерского состава) и других учреждений, которые осуществляют контроль за движением транспорта;

· организовать собственное предприятие по перевозке грузов, доставке товаров.

Колледж способствует трудоустройству студентов после окончания обучения Фото: предоставлено рекламодателем

Приглашаем пройти переподготовку по следующим направлением:

· «Туризм»

· «Организация перевозок и управление на транспорте»

· «Документационное обеспечение управления»

А также профессиональное обучение по рабочим профессиям (электрик, сварщик и т.д.)

Контакты:

Адрес: г. Бийск, ул. Социалистическая, 94

Телефоны: 8-962-802-1444, 8 (3854) 30-29-16 E-mail: bitekcpo@yandex.ru, bitekpriem@mail.ru Cайт: http://www.edu.btk.sibnethost.ru/

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