Молодые и перспективные: как на Алтае развивается биатлон

Тренеры уверяют, что на Алтае есть условия для развития биатлона Фото: Дарья Тяжина

4 февраля в Пекине стартуют 24-е Зимние Олимпийские игры, где в числе прочих выступит уроженец Алтайского края Даниил Серохвостов.

Социальное признание

Прекрасная новость стала поводом для обсуждения положения дел в биатлоне в пределах Алтайского края. Встреча с участием ведущих тренеров и представителей минспорта прошла в стенах педагогического университета и это тоже не случайно. Дело в том, что Даниил Серохвостов является студентом этого вуза. А кроме него здесь же обучаются и другие ребята, посвятившие себя биатлону.

- Из нынешних звезд биатлона кроме Даниила Серохвостова в нашем университете обучается Олег Домичек и Анастасия Гришина, - говорит директор института физической культуры и спорта АГПУ Олег Баянкин. – Развитие биатлона идет довольно успешно. Из зимних видов спорта – это один из самых популярных. Но все мы понимаем, что биатлон - это сложный вид, потому что это не только лыжи, но еще и стрельба. В его развитии стараются помогать общественные организации. Одна из них – Союз ветеранов биатлона Алтайского края в лице его председателя Сергея Александровича Локтева. Организация оказывает посильную помощь, в частности, в качестве предоставления стипендий юным биатлонистам. Это достаточно хороший повод к тому, чтобы молодежь понимала, что любой труд и успех в спорте еще признается социально. Мы же понимаем, что любой вид спорта будет существовать до тех пор, пока есть социальное признание. Биатлон общество признает и поддерживает.

По словам заместителя министра спорта Алтайского края Максима Рябцева, на сегодняшний день биатлон в регионе развивают десять районов. Наибольших успехов добились Барнаул, Бийск, Змеиногорск, Алтайский, Бийский, Шипуновский, Заринский районы.

В наши дни биатлонисты получают социальное признание Фото: Дарья Тяжина

- Это именно те районы, где тренерский штаб и материальная база позволяют воспитывать биатлонистов высокого спортивного мастерства, - говорит Максим Терентьевич. – Если же говорить о материально-технической базе, в Сухом Логу имеется стрельбище, и в ближайшее время планируется его многоэтапная реконструкция: непосредственно самого стрельбища, строительство обводной трассы вокруг стрелкового комплекса, а также строительство лыжной базы, где спортсмены смогут готовить лыжи, перекусить, отдохнуть, переодеться.

Так что в скором будущем наши юные звезды смогут тренироваться в более комфортных условиях, а пока же весь мир готовится наблюдать за тем, как Пекин подходит к открытию Олимпийских игр.

Семейные традиции

По традиции, большое внимание будет уделено биатлону. Это один из самых популярных зимних видов спорта. Но именно жители Алтайского края, конечно же, будут болеть за Даниила Серохвостова. В этом сезоне он уже приятно удивил: буквально сходу ворвался в сборную, растолкав других спортсменов. Он уже достаточно прочно прописался в составе. Но кстати, начинал-то он с лыжных гонок, ведь в семье, где все занимаются этим видом, у него просто не было выбора.

- Ничего сверхъестественного не скажу. Это все гены, - отшучивается отец спортсмена и его тренер Руслан Серохвостов. - Даниил такой же простой мальчишка, как и все остальные. Когда ездили на сборы, я его ничем не отличал от других. Как говорится, он «варился» в этой каше со всеми. В 13-14 лет, конечно, был момент, когда он не хотел заниматься, не понимал, почему надо заниматься этим, а не тем. Но при этом никто не настаивал, что он будет заниматься лыжами, потому что вся семья лыжники. Никто на него не давил, это его выбор и я думаю, это правильный выбор.

Руслан Серохвостов старается поддерживать своего сына Фото: Дарья Тяжина

Руслан Яковлевич постоянно находится с сыном на связи и тот ему рассказывает, что в Пекине ему понравилось все: и Олимпийская деревня, и еда, и быт в целом.

- Единственное что не нравится – это постоянный ветер. Вчера с ним обсуждали рельеф. Трасса там находится на высоте 1700 метров. Не каждый может «переварить» такую высоту. Даниил говорит: «Если начать быстро, то можно до финиша не добежать». Но он опытный, и Семинский перевал проходил, так что думаю, что все будет нормально, он мальчик взрослый, 22 года уже. Справится.

Загадывать о том, сколько будет медалей или в целом делать какие-то прогнозы Серохвостов-старший не намерен. Это дело неблагодарное. Пока морально настраивается на гонки.

Перспективная молодежь

Но Даниил не единственный перспективный спортсмен. Так прошлый сезон отлично провел уроженец Бийского района Олег Домичек, хорошо отличились в своих возрастных группах Леонид Кульгускин и Валерия Дмитриева. А 19-летней Анастасии Гришиной из села Алтайское вовсе пророчат участие в следующих Олимпийских играх и это притом, что биатлоном она занялась буквально 4,5 года назад!

- В 2019 году она уже побывала на первых международных соревнованиях «Дети Азии», прошлом – на юношеском чемпионате мира. В этом году - на юниорском чемпионате Европы. А буквально вчера я отвез ее в аэропорт – Настя улетела в Варшаву для оформления американской визы для участия в первенстве мира, - рассказывает тренер спортсменки Александр Вебер. – Конечно, она тоже думает и, как Даниил мечтает попасть на Олимпиаду. Она очень уважает его и как земляка, и как спортсмена, и как человека. Но для начала хочет дойти до сборной страны – это одна из ее основных задач. Она этим живет, мечтает. И, слава богу, что нам, как тренерам, попадают такие люди, как Гришина.

Все эти ребята, будучи студентами, обучаются по индивидуальному графику. Институт физической культуры пошел им навстречу, так как в АГПУ прекрасно понимают, сколько времени и сил у них уходит на подготовку и участие в соревнованиях. Так что при должном подходе профессиональные спортсмены могут одновременно и получать высшее образование, и заниматься любимым дело, да еще и получать поддержку.

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