«Алкоголь, шашлык и золотая цепочка»: сотрудник СИЗО в Бийске за взятку пронес передачку жулику

Экс-оперативник сам окажется на скамье подсудимых Фото: Олег УКЛАДОВ

Бывший сотрудник СИЗО в Бийске попался на взятке за то, что пронес в изолятор для содержащегося там заключенного посылку – шашлык, алкоголь, часы и золотую цепочку. За это он получил 44,5 тыс. рублей, сообщает краевая прокуратура.

- В 2017-2018 годах обвиняемый пронес и передал лицу, содержавшемуся под стражей, посылку. В ней содержались запрещенные вещества и предметы, - рассказали в ведомстве.

По данным краевого следкома, экс-начальник оперативного отдела предложил одному из заключенных передавать ему деньги. В ответ мужчина обещал передавать посылки с вещами, предметами и продуктами питания без их вскрытия и досмотра. Также «жулику» предоставлялась возможность звонить по телефону без ограничений по времени.

О преступлении стало известно только в прошлом году, его выявила служба собственной безопасности и ФСБ.

Когда об этом стало известно, мужчину уволили и возбудили в отношении него уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (взятка за совершение незаконных действий). Сейчас дело в отношении него направлено в Бийский городской суд. Его могут лишить свободы на срок от 3 до 8 лет.

Это не первый случай, когда сотрудники УФСИН совершают должностные преступления. В декабре прошлого года на взятке попался сотрудник уголовно-исполнительной инспекции в момент получения части взятки в размере 30 тысяч рублей из ранее оговоренной суммы в 200 тысяч рублей. За это сотрудник должен был закрывать глаза на то, что осужденный не приходит отмечаться в инспекцию по условному наказанию .