Барнаульцы могут предложить схему движения транспорта на время реконструкции моста у Нового рынка

Во время реконструкции демонтируют старые путепроводы и построены новые Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителей Барнаула призывают принять участие в обсуждении схемы движения транспорта на время реконструкции моста в районе Нового рынка. Работы планируют начать в мае, поэтому возможность предложить свой вариант есть у каждого барнаульца, сообщает мэрия.

Как направить предложения

Согласно разработанной специалистами схеме движения, на время реконструкции моста планируется организовать выделенные полосы на основных магистралях города и обособить трамвайные пути по улице Челюскинцев для беспрепятственного движения трамваев.

– Чтобы обеспечить наиболее оптимальное и удобное транспортное сообщение, жители города также могут направить свои предложения по организации дорожного движения и схеме общественного транспорта. Все обращения будут изучены специалистами и в случае технической возможности и целесообразности будут применены при внедрении схемы, – отметили в мэрии.

Направлять предложения можно на адрес электронной почты dbts16@dbts.barnaul-adm.ru или оставлять комментарии на портале Госуслуг через платформу обратной связи. Предложения принимают до 28 февраля.

Напомним, приступить к реконструкции планируют в мае 20211 года, а завершить – в ноябре 2023 года.

Выделенные полосы

На данный момент движение автобусов предлагается распределить по проспекту Калинина и улице Аносова далее по маршрутам. Чтобы обеспечить бесперебойность транспортного потока планируют организовать следующие выделенные полосы для движения общественного транспорта:

– проспект Ленина от ул. Партизанской до пл. Октября в направлении путепровода;

– пр.Калинина от пл. Октября до ул. Пионеров в оба направления;

– пр. Калинина от ул. Аносова до ул. Кулагина в направлении в сторону центра;

– ул .Аносова от пр.Ленина до пр.Калинина;

– ул. Челюскинцев от пр. Строителей до ул. Партизанской (обособление трамвайных путей) для организации бесперебойной работы трамвайных маршрутов;

– пр. Строителей от пр. Красноармейского до Павловского тракта;

– пр. Строителей от ул. Ядринцева до пр.Красноармейского.

Как организуют движение автомобилей

При закрытии путепроводов движение автомобилей планируют организовать по проспекту Калинина и улиц Пионеров, далее по улицы Северо-Западной. Кроме того, основные транспортные потоки распределят по следующим магистралям: проспект Космонавтов, пр. Красноармейский, Павловский тракт, пр. Строителей, ул. Совесткой Армии, ул. Кутузова, ул. Власихинская.

Для повышения пропускной способности специалисты произвели перерасчет циклов регулирования на 20 светофорах. На 4 перекрестках будут использовать дополнительные секции для постоянного поворота.

В числе планируемых нововведений - запрет стоянки автомобилей на участках дорог, где припаркованные машины затрудняют проезд. Кроме того, будет ограничено движения грузового транспорта по ул. Челюскинцев, проспекту Калинина, от пл. Октября до ул. Северо-Западной, с 6.00 до 10.00 и с 15.00 до 21.00.

– В целом, кроме введения одностороннего движения по ул. Аносова в направлении от проспекта Калинина до проспекта Ленина для водителей личного транспорта ничего не изменится, – отметили в мэрии.

Электротранспорт

Изменения коснутся и трех трамвайных маршрутов, трех троллейбусных, а трамвайный маршрут №4 временно закроют.

Изменения маршрутной сети трамваев:

– маршрута трамвая №1: пл. Свободы – пр. Красноармейский – Новый рынок;

– маршрут №3: ст. Пивзавод – ул. Власихинская – ул. Малахова – ул. А.Петрова – ул. Сев.Западная - пр.Космонавтов – ул.Попова – ст.Докучаево.

– маршрут №7 ст.Депо №3 - ул. Попова – ул. А.Петрова – ул. Челюскинцев – Змеиногорский тракт – ст. Кордон.

Кроме того, предлагают построить трамвайное кольцо в районе ТРЦ «Пионер». Троллейбусные маршруты №1,№6,№7 – будут укорочены до Дома Быта.

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