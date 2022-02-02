Жительница Барнаула отсудила у чиновников 120 тысяч рублей за падение

Решение суда вступило в законную силу Фото: Олег УКЛАДОВ

Администрация Индустриального района выплатит жительнице Барнаула компенсацию морального вреда за перелом, который она получила, поскользнувшись на тротуаре. ЧП произошло еще в марте 2020 года, но решение суда вступило в силу только сейчас. Об этом рассказала начальник гражданско-судебного отдела краевой прокуратуры Татьяна Сивидова-Абкарян.

- При рассмотрении дела прокурор встал на защиту истицы, заняв позицию о наличии оснований для удовлетворении ее требований, - рассказала старший советник юстиции.

Женщина поскользнулась и упала на неочищенной от снега и льда тротуарной дорожке, расположенной в вблизи одного из спортклубов. Перелом шейки бедра оценили как вред здоровью средней тяжести. Ей пришлось провести около 10 дней в больнице, а потом еще длительное время восстанавливаться дома.

Чиновники настаивали, что уборка пешеходной дорожки, на которой произошло падение, не входит в компетенцию администрации района, но суд счел эти доводы не убедительными. Потерпевшая просила выплатить ей 200 тысяч рублей компенсации морального вреда, но суд уменьшил эту сумму до 120 тысяч.

Подобное решение в пользу пострадавших от некачественной уборки снега барнаульцев не единственное. Ответчиками выступают администрации районов, мэрия, управление автодора – в зависимости от того, кто отвечал за участок, на котором произошел инцидент. Только на сайте Ленинского районного суда есть несколько аналогичных решений. Так, в 2020 году жительница Барнаула отсудила у мэрии также 120 тысяч рублей за падение на остановке. В 2019 году «Автодорстрой» обязали выплатить жительнице Барнаула 200 тысяч рублей морального вреда за падение на остановке при посадке в троллейбус.

Если вы пострадали, поскользнувшись на льду, можете обратиться в районную прокуратуру.

- Если здоровью человека причинен вред, то в соответствии с законодательством он должен быть возмещен. В суд можно обратиться в том случае, если травма получена по причине ненадлежащего содержания вверенной территории. Для этого нужно определить ответчика, им является организация, в чьи обязанности входит обеспечение уборки территории. Например, если происшествие произошло на придомовой территории, отвечать будет управляющая компания, если на ступеньках магазина или учреждения – собственник здания. За содержание улиц, остановок и прочих общественных мест ответственность несет муниципалитет, - объяснила Татьяна Сивидова-Абкарян.