Все должны быть красивы!

Колледж является ведущим образовательным учреждением в СФО по подготовке специалистов данного направления Фото: предоставлено рекламодателем

Индустрия красоты востребована как никогда. Сегодня сходить в салон или пригласить к себе мастера на дом – привычное дело. Спрос стабильный, но при этом ужесточаются и требования к специалистам. К примеру, уже недостаточно пройти недельные курсы мастера по маникюру и дизайну ногтей. Требуется полное погружение в тему, наличие не только практических, но и теоретических знаний и тонкостей. Куда большее доверие вызывает мастер с дипломом на руках, нежели с сертификатом.

Колледж является ведущим образовательным учреждением в СФО по подготовке специалистов данного направления Фото: предоставлено рекламодателем

Именно поэтому будущий абитуриент, желающий посвятить себя индустрии красоты, просто обязан обратить внимание на предложение Новосибирского колледжа парикмахерского искусства. На сегодняшний день он, бесспорно, является ведущим образовательным учреждением в Сибирском федеральном округе по подготовке специалистов данного направления. Прием на обучение специалистов среднего звена осуществляется по следующим специальностям:

· «Технология парикмахерского искусства»

· «Технология эстетических услуг»

· «Стилистика и искусство визажа»

· «Прикладная эстетика» (заочное обучение)

Международные стандарты

В колледже работают высококвалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения. Имеется современная учебно-материальная база, которая позволит студентам раскрыть свой творческий потенциал. Отточить навыки учащиеся могут на региональных и всероссийских олимпиадах профессионального мастерства и соревнованиях по международным стандартам WorldSkills.

Колледж является ведущим образовательным учреждением в СФО по подготовке специалистов данного направления Фото: предоставлено рекламодателем

Перечень документов для поступления в ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства»:

· Аттестат (подлинник) + копия - 1 экз.

· Копия свидетельства о рождении

· Копия паспорта (страница с фото + прописка) - 2 экз.

· Фото 3*4 – 8 шт.

· Для приема на обучение поступающие проходят обязательные медицинские осмотры (обследования)

· Копия сертификата о прививках (все страницы)

· Копия медицинского страхового полиса

· Копия СНИЛС

· Копия ИНН

Место встречи:

630079, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Степная, д. 57.

Телефон приемной директора: +7 (383) 343-38-37.

Телефон приемной комиссии: +7 (383) 343-90-01.

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