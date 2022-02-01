Какой будет погода в начале февраля в Алтайском крае

В начале февраля в Алтайском крае сохранится достаточно спокойная погода Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае будет не слишком морозно, днем столбики термометров покажут до -13 градусов. Подробнее о том, какая погода ожидается в регионе в начале февраля, «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

– В начале февраля в Алтайском крае сохранится достаточно спокойная погода. Районы продолжат находиться под влиянием антициклона. Лишь 1 февраля с прохождением теплого фронта местами пройдет небольшой снег и в отдельных районах ветер усилится до 12 м/с, – отметила Людмила Юрьевна.

Ночью в первой половине недели ожидается -13…-18 градусов, местами по востоку до -26 градусов. Днем в среднем столбики термометров покажут -7…-12 градусов. Во второй половине недели ночью похолодает на 5-7 градусов и будет -16…-21 градусов, местами до -27 градусов. В дневные часы ожидается -8…-13 градусов.

До конца этой рабочей недели в Алтайском крае будет преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы возможны изморозь и туманы.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае со 2 по 4 февраля

Среда, 2 февраля

Ночью в крае ожидается -14…-19 градусов, местами в предгорьях -22…-27 градусов. В северных районах местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с.

Днем в регионе столбики термометров покажут -7…-12 градусов. В северных районах местами небольшой снег. В утренние часы изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с.

Четверг, 3 февраля

Ночью в крае ожидается -12…-17 градусов, местами в восточных районах -21…-26 градусов. Преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

Днем в регионе столбики термометров покажут -8…-13 градусов. Преимущественно без осадков. Местами изморозь, в утренние часы туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

Пятница, 4 февраля

Ночью в крае ожидается -19…-24 градуса, местами в предгорьях до -29 градусов. Преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

Днем в регионе столбики термометров покажут -7…-12 градусов. Преимущественно без осадков. В отдельных районах изморозь, в утренние часы туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

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