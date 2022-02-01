Турнир по MMA «Битва на Оби» в Барнауле пройдет при любых обстоятельствах

Турнир по MMA "Битва на Оби" пройдет 5 февраля Фото: Виталий БАРАБАШ

В предстоящую субботу, 5 февраля, в Барнауле состоится международный турнир OPEN FC по ММА «Битва на Оби». Зрителей ожидают громкие бои и яркое шоу.

До последнего момента организаторы, за исключением озвученных главных боев, хранили интригу, что именно увидят болельщики, но сегодня во время пресс-конференции в «Сибирской медиагруппе» они раскрыли некоторые интересные моменты.

- Турнир будут транслировать на федеральном канале «Матч! Боец», а объявлять спортсменов будет известный ринг-анонсер Александр Загорский, - говорит организатор турнира, тренер «Team STRELA BARNAUL», профессиональный боец MMA Шараф Давлатмуродов.

Загорский уже давно известен барнаульской публике: много раз приезжал на турниры по боксу, так что сомнений нет – даже он один может устроить настоящий праздник. Помимо этого ожидается выступление артистов и исполнителей, световое и звуковое шоу.

Правда, из-за сложной эпидобстановки пока непонятно, с болельщиками ли пройдет турнир или при пустых трибунах. В целом же кассы получили 500 билетов – именно на столько разрешено заполнить «Титов Арену». Почти все уже продано, но если появятся дополнительные распоряжения надзорных органов, организаторы готовы к худшему сценарию – закрыть входные двери Дворца спорта, а билеты вернуть. Конечно, с одной стороны это неприятно, а с другой они признаются, что выручка от билетов с финансовой точки зрения – это капля в море. На организацию было потрачено 10 млн рублей и уже не так важно, будут ли зрители или же им придется вернуть деньги.

- Есть санитарные нормы, которые не могут превышать 500 человек. Пока мы придерживаемся этого плана. Если что-то изменится и скажут проводить без зрителей, то мы все равно проведем. Других вариантов у нас нет, позади Москва, - отшучивается Шараф Давлатмуродов. – Конечно, будет обидно, если закроют зал. Даже если у нас будет хотя бы 500 зрителей – это будет намного приятнее, чтобы мы не в пустоту все это делали.

Участник турнира Гусейн Халиков Фото: Виталий БАРАБАШ

Если единственно возможным вариантом будет только ТВ-трансляция, то зрители относительно потеряют не много, а вот бойцы признались, что выходить на ринг перед пустыми трибунами им бы не хотелось.

- Честно сказать, интереснее выступать со зрителями, - говорит профессиональный боец MMA из Барнаула Гусейн Халиков.

Другой спортсмен Андрей Челбаев из Липецка соглашается с ним, но добавляет, если где-то рядом родные, то это только добавляет напряжения. Так что пусть они будут на расстоянии.

- Зрители «заряжают» на бой. Когда ты выходишь на ринг при их поддержке – это неповторимые эмоции. А вот близкие пусть на экране смотрят. Если они рядом, в зале, то еще больше волнуешься. Пусть родные будут подальше, - говорит он.

Участник турнира Андрей Челбаев Фото: Виталий БАРАБАШ

Говоря непосредственно о турнире, то зрителей ждут три титульных боя:

В главном поединке встретятся бойцы в среднем весе - Михаил Царев (рекорд 32−8) из России и Нурсултона Рузибоева (33−8) из Узбекистана.

В со-главном бою вечера «Король Севера» Александр Маслов (8−1) сойдется на ринге с представителем Израиля Адамом Кереш. В своей профессиональной карьере он провел четыре боя и пока не знал поражения. Так что встреча обещает быть интересной. Это будет титульный бой в тяжелом дивизионе лиги OPEN FC.

Кроме того, россиянин Вячеслав Свищев (7−2) и бразильский грэпплер Матеус Сантос (15−7) поспорят за чемпионское звание в легчайшем весе.

Алтайский край будут представлять спортсмены Центра смешанных единоборств «Team STRELA BARNAUL»: Руслан Габараев, Николай Нестеров, Сарвар Хамидов, Станислав Ермолов, Амин Гасимов, Гусейн Халиков и Андрей Челбаев.

Турнир пройдет 5 февраля в «Титов-Арене» (пр.Социалистический, 93). Начало в 18.00.

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