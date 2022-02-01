Школы Горно-Алтайска перевели на дистант из-за коронавируса

Дистанционный режим продлится до 6 февраля Фото: Олег УКЛАДОВ

Занятия во всех школах Горно-Алтайска перевели в дистанционный режим до 6 февраля. «Дистант» может быть продлен – все будет зависеть от эпидситуации. Данное решение 31 января приняли на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в Республике Алтай. Отметим, что на дистанционное обучение переходят и организации дополнительного образования региона.

На дистанционном обучении из-за COVID-19 или ОРВИ еще до заседания оперштаба находилось 145 классов в 31-ой школе региона. На карантин, со слов министра образования и науки РА Ольги Саврасовой, были закрыты Горно-Алтайский педколледж, Майминский сельхозтехникум и аграрный колледж Горно-Алтайского госуниверситета, а также четыре школы региона. На две недели на «дистант» ушли и студенты Горно-Алтайского государственного университета.

- В Горно-Алтайске на дистанционном обучении из-за COVID-19 или ОРВИ находятся около половины всех классов в школах. В связи с этим оперштаб принял решение о переводе на дистанционное обучение всех школ республиканской столицы до 6 февраля. Кроме того, на дистанционное обучение до конца этой недели переводятся организации дополнительного образования республики. Исходя из эпидситуации данные меры могут быть продлены, - пишет пресс-служба.

Добавим, что с начала пандемии в Республике Алтай выявили 26 768 случаев COVID-19, а за последнюю неделю заболеваемость выросла в три раза – до 759 новых случаев. Такой резкий скачок глава региона Олег Хорохордин связывает с приходом в РА нового штамма «омикрона». Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки было принято решение перенести празднование Чага Байрама, алтайского Нового года, в онлайн-формат. В этом году праздник по лунному календарю пройдет 6 февраля.

- В то же время в городе и районах будет разрешено проведение обрядовых частей праздника на территориях исторически определенных для этого мест, - отмечает пресс-служба.

Также в регионе продолжатся рейды по соблюдению требований противоэпидемического режима. Заместитель Председателя Правительства Республики Алтай Михаил Маргачёв рассказал, что за минувшую неделю администрации муниципальных образований провели 653 рейдов и выявили более 100 нарушений.

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