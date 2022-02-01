Новый порядок онкопомощи на Алтае: что изменилось и как будет работать система

В Алтайском крае оказывают комплексную помощь онкопациентам Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 января 2022 года заработал новый «Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при онкологических заболеваниях». Документ опубликовали еще весной прошлого года, и с тех пор онкослужбы в регионах, в том числе Алтайском крае, должны были переформатировать свою работу. Обо всех изменениях рассказал главный онколог региона, руководитель краевого онкодиспансера Игорь Вихлянов.

Руководитель краевого онкодиспансера Игорь Вихлянов Фото: Алтайский онкологический диспансер

Больше коек

Самый волнующий вопрос - будут ли сокращены объемы онкологической помощи. Как заверил спикер, об этом и речи не может быть. Кроме того, коечный фонд даже увеличился - в Бийском онкодиспансере открыли 10 дополнительных мест для лечения больных. Всего по региону есть 770 коек в круглосуточных стационарах и 220 коек в дневных стационарах, которые работают в три смены. Лечение проводится в трех диспансерах, которые расположены в Барнауле, Бийске и Рубцовске.

В Алтайском крае оказывают комплексную помощь онкопациентам Фото: Алтайский онкологический диспансер

Новые правила регламентируют организацию лечения в отделениях. К примеру, раньше курсы лекарственной терапии могли проводить в отделениях хирургического профиля. Теперь же все будут на своих местах: в хирургии - прооперированные, в отделениях лекарственной терапии - те, кто лечится противоопухолевыми препаратами, в радиотерапии - больные, проходящие курсы лучевого лечения. Однако в рамках одной госпитализации пациента на лекарственном лечении могут положить в хирургию перед или после операции.

Кстати, новые правила и стали причиной перепрофилирования торакального хирургического отделения, из-за чего прокатилась волна недовольства.

- Мы изучили реальный объем хирургической помощи по торакальному профилю с учетом заболеваемости раком легкого, желудка и пищевода в регионе, оценили эффективность использования хирургических коек, проанализировали способность и желание хирургов каждого отделения выполнять необходимые виды хирургических вмешательств. По итогам этой работы, стало очевидно, что одного торакального хирургического отделения на 50 коек более чем достаточно для оказания необходимой помощи населению Алтайского края в полном объеме и надлежащего качества, - отметил Игорь Вихлянов.

Без границ

Как и прежде, у пациентов остается возможность лечиться за пределами региона. Никаких ограничений в этом плане не будет. Как это работает?

Онкологический консилиум дает заключение о диагнозе и тактике лечения, по которому пациенту полагается бесплатная медицинская помощь в полном объеме. Больного направляют в профильное отделение в специальное медучреждение по месту жительства. Это может быть онкодиспансер, а может быть другая клиника, которая имеет лицензию и аккредитацию по онкологическому профилю. В Алтайском крае рак диагностируют и лечат в следующих организациях помимо онкодиспансеров:

- Краевая клиническая больница (лечение лейкозов и лимфом, оперирование опухолей головного мозга),

- Краевая офтальмологическая больница (лекарственная терапия);

- Центры амбулаторной онкологической помощи в Камне-на-Оби, Алейске и Славгороде (лекарственная терапия).

В Алтайском крае оказывают комплексную помощь онкопациентам Фото: Алтайский онкологический диспансер

Однако бывают случаи, что в организации по какой-либо причине услугу оказать не могут - дефицит специалистов, медикаментов, оборудования и так далее. Поэтому пациента направляют в другой регион, где смогут полноценно ему помочь. Если в другом медучреждении проанализировали ситуацию по болезни и готовы принять человека на лечение, то онкобольной получает направление. В случае отказа продолжается поиск альтернативы, но в любом случае пациент получит помощь!

Бывает, что пациент сам отказывается лечиться по месту проживания, и желает, чтобы его здоровьем занимались врачи крупных федеральных клиник. Эта возможность у него была и есть. Направление в крупные центры можно оформить не только в онкодиспансере, но и участковой поликлинике.

- Федеральные онкологические клиники, так называемые, НМИЦ, можно на пальцах пересчитать. Они специализируются на диагностике и лечении редких и особо сложных случаев злокачественных патологий со всех регионов страны. Если ситуация, с которой обратился региональный пациент, стандартна и объективно решаема в необходимом качестве у него по месту проживания (а это практически 85 - 90% диагнозов!), это указывается в его консультативном заключении. И это нормально. В противном случае рухнула бы вся система онкологической помощи, - прокомментировал Игорь Вихлянов.

Какой рак лечат на Алтае

Сейчас в Алтайском крае оказывают комплексную помощь пациентам с раком крови и лимфы, бронхолегочной системы, пищеварительного тракта, женской и мужской половой сферы, мочевыводящих путей, опухолями молочной железы, головы и шеи, головного мозга, онкопатологиями глаз. Причем в нашем регионе проводятся исследования, которые недоступны во многих других регионах страны.

Сложнее ситуация с помощью при злокачественных новообразованиях опорно-двигательного аппарата - на данный момент она отсутствует. Также в регионе не выполняют трансплантацию костного мозга, и лишь частично, не в полном объеме проводят стереотаксическую лучевую терапию.

-Пациенты, нуждающиеся в уточняющей диагностике и лечении по данным профилям, направлялись и будут направляться и впредь в федеральные научные медицинские исследовательские центры. Мы все их хорошо знаем, со всеми у нас сложились партнерские отношения. Жителям Алтайского края подобное высокотехнологичное лечение было доступно. Таковым оно и останется, - заверил Игорь Вихлянов.

"Краеугольный камень" системы

Особое внимание в новом порядке уделено онкологическому консилиуму. Его называют “краеугольным камнем” всей системы, так как ни в одной другой медицинской сфере такого явления нет. Его проводят для принятия решения по тактике лечения, и все итоги закрепляются в специальном протоколе, без которого лечение не начнут.

Входят в состав консилиума врачи разных специальностей. По новым правилам, обязательными членами совета должны стать хирург, радиотерапевт и врач-онколог, который специализируется на лекарственной противоопухолевой терапии. По словам главного онколога Алтайского края, теперь из структуры онкослужбы выпадут клиники, которые специализировались на одном виде помощи. Эксперт считает это плюсом, так как онкология требует комплексного подхода.

В Алтайском крае оказывают комплексную помощь онкопациентам Фото: Олег УКЛАДОВ

О телемедицине

Наконец, по новому порядку при оказании онкопомощи должны использоваться телемедицинские технологии. Это предполагает совещание экспертов с помощью видеоконференции: они смогут не только обсуждать тактики лечения, но и делиться цифровыми изображениями и видеозаписями различных медицинских манипуляций в хорошем качестве. Это позволит сократить время на принятие важных решений в особо трудных случаях.

- В прошлом году в краевом онкодиспансере появился сканер стеклоперепаратов, который не просто сканирует изображение, но и одновременно увеличивает его в 400 раз. С помощью этой технологии врач-патологоанатом, находящийся по ту сторону видеоконференцсвязи, получает оцифрованное изображение точно в таком же виде, как если бы он смотрел на него через окуляр микроскопа. Таким образом, чтобы подтвердить или уточнить сложный диагноз, больше не нужно возить стеклоперапаты через всю страну, - подчеркнул Игорь Вихлянов.

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