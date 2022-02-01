Поступай правильно!

Алтайский государственный аграрный университет предоставляет огромные возможности студентам Фото: Олег УКЛАДОВ

Уважаемые абитуриенты!

Сейчас многие из вас находятся в состоянии выбора своего дальнейшего пути. А выбор профессии - одно из самых важных и ответственных решений в жизни. Алтайский государственный аграрный университет является ведущим вузом региона, выпускники которого всегда были и будут востребованы.

- Алтайский государственный аграрный университет предоставляет огромные возможности студентам получить всегда востребованные профессии с гарантированным трудоустройством, реализовать свои способности и таланты, сделать успешную карьеру. Широкий спектр реализуемых направлений и профилей подготовки позволяет найти себя как в городской, так и в сельской местности, - говорит ректор Алтайского ГАУ Николай Колпаков. - У нас вас ждет яркая и увлекательная студенческая жизнь: интересные лекции, деловые игры, мастер-классы и круглые столы, стажировки на крупных российских предприятиях и организациях, а также за рубежом, участие в научных конкурсах и конференциях на площадках вузов России. До встречи в нашем университете!

Для вашего удобства сегодня мы представляем направления ГАУ, список будущих профессий, которые здесь можно получить, и возможных мест для трудоустройства после окончания университета.

АГРОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Фото: Олег УКЛАДОВ

“- Для обеспечения провольственной безопасности страны в современных экономических условиях нужны не только современная техника и технологии, но и специалисты, которые знают эту технику и владеют этими современными технологиями. Сегодня технологии шагнули далеко вперед. Современный агроном должен уметь применять и беспилотные летательные аппараты, например для оценки урожайности и засоренности полей или плодородия почв. Он должен владеть цифровыми базами данных, технологиями точного земледелия. Все это дает Алтайский государственный аграрный университет на агрономическом факультете. Наш факультет ведет подготовку специалистов уже на протяжении 75 лет, со дня основания вуза. Выпускники агрономических направлений сегодня востребованы как никогда. Каждый день в деканат агрономического факультета поступают заявки на трудоустройство от работодателей. Причем зарплаты - на уровне 50 - 100 тысяч рублей. Кроме того, осуществляется финансовая поддержка для приобретения жилья, руководство края оказывает поддержку тех выпускников, что возвращаются в село работать по специальности. Поэтому на сегодняшний день выпускники агрономического факультета очень востребованы.

Студенты в период обучения получают стипендию, имеют возможность пройти практическую подготовку в современных хозяйствах, а для тех, кто владеет высоким уровнем иностранного языка, предусмотрена стажировка в Германии. Помимо учебы ребята имеют возможность заниматься наукой, спортом, творчеством.” Иван Алексеевич Косачев, декан агрономического факультета

Какие экзамены нужно сдавать

БАКАЛАВРИАТ

· Русский язык

· Биология*

· Экзамен на выбор: математика, география, химия, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), профильный экзамен**

*Для лиц, имеющих высшее профессиональное образование (одно вступительное испытание).

** Профильный экзамен - для поступающих на обучение на базе среднего профессионального образования соответствующего профиля.

МАГИСТРАТУРА

Вступительные испытания: компьютерное тестирование по выбранному направлению.

Направление «АГРОНОМИЯ»

Профиль «Экономика и управление производственными процессами в агрономии»

Будущая профессия: агроном, агроном-семеновод, агроном-селекционер, агроном-консультант, специалист органов власти и управления субъектов РФ, муниципальных образований, научный сотрудник НИИ и научных опытных станций, руководитель фермерского хозяйства.

Места для трудоустройства: предприятия агропромышленного комплекса; фермерские хозяйства; агропромышленные холдинги; организации, осуществляющие продажу сельскохозяйственной продукции, удобрений, средств защиты растений и семян; органы власти и управления субъектов РФ, муниципальных образований; НИИ и научные центры. Выпускники направления подготовки «Агрономия» могут организовать свое малое предприятие.

Профиль «Современные технологии производства и защиты растений»

Будущая профессия: агроном, агроном по защите растений, агроном-консультант, агроном-фитопатолог, агроном-энтомолог, специалист по химической защите растений, специалист по карантину растений, научный сотрудник НИИ и научных центров.

Места для трудоустройства: предприятия АПК; холдинги; организации, осуществляющие продажу сельскохозяйственной продукции, удобрений, средств защиты растений и семян; Россельхознадзор, Росприроднадзор, Ростехнадзор; органы власти и управления субъектов РФ, муниципальных образований. Выпускники направления подготовки «Агрономия» могут организовать свое малое предприятие.

Направление «АГРОХИМИЯ И АГРОПОЧВОВЕДЕНИЕ»

Профиль «Агроэкологическая оценка земель»

Будущая профессия: агроном, агроном-эколог, специалист учреждений агрохимической службы, специалист органов власти и управления субъектов РФ, муниципальных образований, научный сотрудник НИИ и научных опытных станций, руководитель фермерского хозяйства.

Места для трудоустройства: учреждения агрохимической службы; центры мониторинга окружающей среды; природоохранные подразделения предприятий; предприятия АПК; органы власти и управления субъектов РФ, муниципальных образований; Россельхознадзор, Росприроднадзор, Ростехнадзор.

Направление «САДОВОДСТВО»

Профиль «Плодоовощеводство и декоративное садоводство»

Будущая профессия: агроном, агроном-плодоовощевод, питомниковод, овощевод, декоратор, флорист, ландшафтный дизайнер, озеленитель государственных и частных фирм, научный сотрудник НИИ.

Места для трудоустройства: предприятия агропромышленного комплекса, тепличные комбинаты, питомниководческие и садоводческие хозяйства, НИИ, селекционно-опытные станции, профильные учебные заведения, предприятия горзеленхоза и др.

Направление «ЛЕСНОЕ ДЕЛО»

Профиль «Лесоведение, лесоводство и лесная пирология»

Будущая профессия: инспектор по охране леса, лесничий, лесовод, таксатор, озеленитель государственных и частных фирм, инженерные и руководящие должности в сфере использования лесных ресурсов, в контролирующих органах лесного хозяйства, в службах надзора за природопользованием и охраны окружающей среды, в лесоустроительных экспедициях, научный сотрудник НИИ и др.

Места для трудоустройства: инженер-лесопатолог, специалист лесосеменных станций, лесных питомников, научно-исследовательских и проектных организаций лесного хозяйства.

ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Фото: Олег УКЛАДОВ

“- Наш факультет ведет свою деятельность с 1950 года и занимается подготовкой инженеров для агропромышленного комплекса - в частности, предприятий, производящих сельхозпродукцию и перерабатывающих ее, а также предприятий транспортного и энергетического секторов. Стоит отметить, что после окончания обучения наши выпускники могут работать не только в агропромышленном комплексе, но в принципе на любом предприятии, где есть инженерные подразделения. Можно даже замахнуться на то, чтобы стать конструктом - на базе нашего факультета есть молодежное отделение, где ребята занимаются и робототехникой, 3D-прототипированием и прочими вещами, связанными с современными технологиями. Также гордостью факультета является учебно-консультационный центр сельскохозяйственного машиностроения, благодаря которому студенты на практике могут овладеть навыками работы с самым современным оборудованием. Если говорить о дополнительных бонусах - в университете есть своя автошкола, где студенты нашего факультета на первом курсе в обязательном порядке получают удостоверения тракториста-машиниста, а при желании еще и удостоверение водителя. Уважаемые абитуриенты, выбор пути за вами, но могу точно сказать, что если вы выберете наш факультет, то гарантированно получите качественное образование и очень востребованную профессию.” Дмитрий Николаевич Пирожков, декан инженерного факультета

Какие экзамены нужно сдавать

БАКАЛАВРИАТ

· Русский язык

· Математика*

· Экзамен на выбор: физика, химия, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), профильный экзамен**

*Для лиц, имеющих высшее профессиональное образование (одно вступительное испытание).

** Профильный экзамен - для поступающих на обучение на базе среднего профессионального образования соответствующего профиля.

МАГИСТРАТУРА

Вступительные испытания: компьютерное тестирование по выбранному направлению.

Направление «АГРОИНЖЕНЕРИЯ»

Профиль «Технические системы в агробизнесе»

Будущая профессия: инженер, инженер-конструктор, инженер-консультант, руководитель на сельскохозяйственных, автотранспортных, ремонтных, перерабатывающих предприятиях и др.

Места для трудоустройства: сельскохозяйственные, автотранспортные, ремонтные, перерабатывающие предприятия разных форм собственности; фирменные, сервисные и дилерские центры заводов - производителей техники; система материально-технического обеспечения, оптовая и розничная торговля автотракторной, сельскохозяйственной и перерабатывающей техникой, запасными частями, комплектующими изделиями и материалами.

Профиль «Электрооборудование и электротехнологии»

Будущая профессия: руководитель электрохозяйства, заместитель руководителя электрохозяйства, главный энергетик, инженер-электрик, мастер по монтажу, наладке и эксплуатации электрооборудования и средств автоматизации, инженер-наладчик систем автоматики, теплоэнергетик, монтажник электрооборудования, специалист по системам электроснабжения.

Места для трудоустройства: промышленные и сельскохозяйственные предприятия, система материально-технического обеспечения электрохозяйства, энергетические комплексы.

Профиль «Электрооборудование и электротехнологии»

Будущая профессия: руководитель электрохозяйства, заместитель руководителя электрохозяйства, главный энергетик, инженер-электрик, мастер по монтажу, наладке и эксплуатации электрооборудования и средств автоматизации, инженер-наладчик систем автоматики, теплоэнергетик, монтажник электрооборудования, специалист по системам электроснабжения.

Места для трудоустройства: промышленные и сельскохозяйственные предприятия, система материально-технического обеспечения электрохозяйства, энергетические комплексы.

Профиль «Технологическое оборудование для хранения и переработки с.-х. продукции»

Будущая профессия: инженер, инженер-конструктор, научный сотрудник, инженер-консультант.

Места для трудоустройства: предприятия пищевых производств (хлебокомбинаты и хлебозаводы, кондитерские фабрики, молокозаводы и молочно-консервные комбинаты, элеваторы, мукомольные производства, мясокомбинаты и убойные пункты, предприятия по выпуску ликеро-водочной и пивобезалкогольной продукции и т. д.), фирменные и дилерские центры производителей техники для переработки сельскохозяйственной продукции, проектно-конструкторские и научно-исследовательские организации.

Профиль «Технический сервис в агропромышленном комплексе»

Будущая профессия: инженерные должности в организациях по обслуживанию и ремонту машин и технологического оборудования, инженер-консультант, автомеханик, инженер по ремонту и сервисному обслуживанию автомобилей.

Места для трудоустройства: предприятия технического сервиса, станции технического обслуживания, дилерские центры, салоны автозаправочных станций, лизинговые, аудиторские предприятия различных форм собственности, автомобильные фирмы и холдинги, транспортные подразделения различных компаний, индивидуальное предпринимательство, связанное с ремонтом техники, проектно-технологические и научные организации и т. д.

Направление «ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ»

Профиль «Автомобили и автомобильное хозяйство»

Будущая профессия: инженер по ремонту и сервисному обслуживанию автомобилей, инженер-консультант, аварийный комиссар, агроинженер, автооценщик, автоэксперт, эксперт-автотехник, инженер по эксплуатации автомобилей.

Места для трудоустройства: автотранспортные предприятия, станции технического обслуживания, страховые компании, органы по контролю безопасной эксплуатации в сфере транспорта, дилерские центры и автошколы, предприятия по обслуживанию и ремонту транспортных и технологических машин и оборудования, дилерские автомобильные центры, салоны и магазины по продаже автомобилей, агрегатов, запасных частей, станции по заправке и продаже эксплуатационных материалов, выставочные комплексы, научные и конструкторские центры автомобильной направленности, организации, осуществляющие контроль за техническим состоянием автотранспорта согласно действующему законодательству, конструкторские и научные центры, транспортная инспекция.

БИОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Фото: Олег УКЛАДОВ

“- Наш факультет готовит специалистов для отраслей агропромышленного комплекса, которые обладают знаниями и умениями, как получить высококачественное сырье в области животноводства и растениеводства, как его переработать и использовать во благо здоровья человека. После окончания учебы наши выпускники работают на мясоперерабатывающих предприятиях, молочных заводах, различных предприятиях по производству мороженого, майонеза и других продуктов питания и т. д. При этом наши специалисты умеют хорошо разбираться в оценке качества продукции. Абитуриенты, которые придут к нам учиться, получат качественные знания, которые в будущем позволят им реализоваться профессионально, получать достойную зарплату, а во время учебы раскрыть в себе спортивный и творческий потенциал.” Антонина Ивановна Афанасьева, декан

Какие экзамены нужно сдавать

БАКАЛАВРИАТ

Направление «Продукты питания животного происхождения»:

· Русский язык

· Математика*

· Экзамен на выбор: физика, химия, биология, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), профильный экзамен**

Направление «Технология производства и переработки с/х продукции»:

· Русский язык

· Биология*

· Экзамен на выбор: математика, химия, география, физика, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), профильный экзамен**

Направление «Зоотехния»:

· Русский язык

· Биология*

· Экзамен на выбор: химия, математика, физика, профильный экзамен**

*Для лиц, имеющих высшее профессиональное образование (одно вступительное испытание).

** Профильный экзамен - для поступающих на обучение на базе среднего профессионального образования соответствующего профиля.

МАГИСТРАТУРА

Вступительные испытания: компьютерное тестирование по выбранному направлению.

Направление «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ»

Профиль «Технология производства и переработки продукции животноводства»

Будущая профессия: заготовитель продуктов и сырья, инженер пищевой промышленности, инженер-технолог пищевого производства, инженер-технолог по качеству, технолог пищевого производства, мастер, лаборант на сельскохозяйственных, мясо- и молокоперерабатывающих предприятиях, консервных заводах и т. д.

Места для трудоустройства: фермерское хозяйство по производству любого вида сельскохозяйственной продукции, перерабатывающее или пищевое предприятия, предприятия с законченным циклом производства и торговой сетью, перерабатывающие компании.

Направление «ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ»

Профиль «Технология продуктов питания животного происхождения»

Будущая профессия: биотехнолог, инженер-биотехнолог, инженер-технолог молока и молочных продуктов, инженер-технолог пищевого производства, мастер производства цельномолочной и кисломолочной продукции, технолог пищевого производства, кулинар изделий из рыбы и морепродуктов, технолог по переработке рыбы и морепродуктов.

Места для трудоустройства: предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, заготовочные, кулинарные цеха сети супермаркетов, предприятия общественного питания (в том числе рестораны, кафе), лаборатории сертификации и стандартизации.

Направление «ЗООТЕХНИЯ»

Профиль «Технология производства молока и мяса»

Будущая профессия: технолог по производству продукции животноводства, техник-технолог, селекционер.

Места для трудоустройства: агропромышленные холдинги, коллективные хозяйства, птицефабрики, конезаводы, маркетинговые организации.

Профиль «Кинология»

Будущая профессия: кинолог, зоотехник-кинолог, кинолог-инструктор, хендлер, грумер, дрессировщик, эксперт-кинолог.

Места для трудоустройства: таможенная служба, служба охраны, зоопарк, питомник профильной организации, МЧС, полиция.

Профиль «Разведение, генетика и селекция животных»

Будущая профессия: зоотехник, зооинженер, генетик, селекционер.

Места для трудоустройства: селекционно-племенные центры, центры по трансплантации эмбрионов, специализированные лаборатории биологического профиля, питомники.

Профиль «Технология производства продуктов пчеловодства»

Будущая профессия: пчеловод, техник-пчеловод.

Места для трудоустройства: крестьянско-фермерские хозяйства, сельскохозяйственные предприятия, пчелопасеки.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Фото предоставлено АлтГАУ

- По направлению «Экономика» мы готовим специалистов двух профилей - бухучет и финансы. Выпускники могут работать бухгалтерами, а также специалистами в банках, налоговых службах, страховых компаниях - одним словом, в любых направлениях, связанных с денежными потоками. Отучившиеся на «Менеджменте» устраиваются работать руководителями, в том числе в госструктуры - в администрации, министерства и ведомства. Кроме того, на нашем факультете идет подготовка преподавателей по экономическим специальностям.

Наш образовательный процесс построен с использованием современных технологий. Для тех ребят, которые могут показать себя в науке, есть возможность выступать на различных конференциях. Отличным стимулом служит тот факт, что победители представляют вуз на федеральном уровне.“

Аграрный университет - это не только образовательная и научная деятельность, но также развитие человека как личности. У нас развиваются такие направления, как волонтерство, студотряды, есть творческие коллективы, спортивные секции, а в медиацентре вуза ребята проявляют себя в фото-, видеосъемке и даже журналистике. ” Василий Емельянович Левичев, декан

Какие экзамены нужно сдавать

БАКАЛАВРИАТ

Направление: «Экономика, менеджмент»:

· Русский язык

· Математика*

· Экзамен на выбор: информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), биология, обществознание. География, профильный экзамен**

Направление: «Профессиональное обучение»:

· Русский язык

· Математика*

· Профильный экзамен на выбор: информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), обществознание, география

*Для лиц, имеющих высшее профессиональное образование (одно вступительное испытание).

** Профильный экзамен - для поступающих на обучение на базе среднего профессионального образования соответствующего профиля.

МАГИСТРАТУРА

Вступительные испытания: компьютерное тестирование по выбранному направлению.

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Фото: Олег УКЛАДОВ

“- На нашем факультете проводится обучение по направлениям «Ветеринарно-санитарная экспертиза» и «Ветеринария». Особое внимание хочется обратить на специальность «Ветеринарный врач», ведь это не только одна из самых востребованных профессий в мире, но и одна из самых гуманных. Недаром академик Павлов сказал, что медицина лечит человека, а ветеринария - человечество. Преимуществом нашего вуза является то, что на факультете ветеринарной медицины подготовка студентов, начиная с первого курса, проводится с использованием в учебном процессе различных животных. Особое внимание уделяется сельскохозяйственным животным и лошадям, которые содержатся на базе факультета в специальных вивариях. Также в шаговой доступности имеется молочно-товарная ферма, в которой проводятся лабораторно-практические занятия. На учебных и производственных практиках студенты работают в передовых хозяйствах Алтайского края и за его пределами. Кроме того, большое внимание уделяется работе с мелкими домашними животными в ветклиниках города, где наши студенты также проходят практику.

Для обучения и проведения научной работы на факультете имеется несколько лабораторий. На практических занятиях студенты осваивают методы лабораторной диагностики, а затем успешно применяют их на практике. На старших курсах студенты под контролем преподавателей выполняют хирургические операции и оказывают лечебную помощь животным в рамках работы учебно-научного центра, который организован на факультете. Также на базе этого центра студенты и аспиранты готовят квалификационные и диссертационные работы, а также участвуют в конференциях различного уровня в РФ и за ее пределами, занимая престижные места.” Лариса Вячеславовна Медведева, декан

Какие экзамены нужно сдавать

БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ

· Русский язык

· Биология*

· Экзамен на выбор: химия, математика, физика, профильный экзамен**

*Для лиц, имеющих высшее профессиональное образование (одно вступительное испытание).

** Профильный экзамен - для поступающих на обучение на базе среднего профессионального образования соответствующего профиля.

Направление «ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА»

Профиль «Ветеринарно-санитарный контроль продуктов и сырья животного и растительного происхождения»

Будущая профессия: лаборант химико-бактериологического анализа, санитарный инспектор, эксперт качества потребительских товаров.

Места для трудоустройства: предприятия по переработке мясных и молочных продуктов, компании сельскохозяйственного комплекса, контролирующие органы, независимые экспертные организации, пограничные ветеринарные пункты, лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы научно-исследовательских институтов, вузов.

Специальность «ВЕТЕРИНАРИЯ»

Будущая профессия: ветеринарный врач, ветеринарно-санитарный врач, ветеринарный фельдшер, санитарный врач, санитарный фельдшер, зоопсихолог, ветеринарный фармацевт, руководитель, специалист ветеринарной службы.

Места для трудоустройства: специализированные животноводческие и птицеводческие комплексы, ветеринарные клиники, ветеринарные лаборатории, предприятия по производству и реализации ветеринарных препаратов, предприятия легкой и пищевой промышленности, связанные с ветеринарно-санитарным надзором, органы управления АПК и предпринимательства в сфере ветеринарии.

ФАКУЛЬТЕТ ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА

Фото предоставлено АлтГАУ

“- Уважаемые абитуриенты, наш факультет готовит специалистов, спрос на которых будет во все времена. Мы осуществляем подготовку по следующим направлениям - «Природообустройство и водопользование», «Гидромелиорация» и «Землеустройство и кадастры». Все эти специальности связаны с работой в качестве инженера: инженера комплексного использования водных ресурсов, инженера-эколога, кадастрового инженера, специалиста-землеустроителя и т. д. С результатами работы представителей этих профессий мы сталкиваемся каждый день. Простой пример - карты в мобильных приложениях. Для их создания используются геодезические съемки, которыми занимаются кадастровые инженеры. Одним словом, выбрав наш факультет, вы гарантированно получаете профессию, которая будет востребована всегда.” Алексей Анатольевич Томаровский, декан

Какие экзамены нужно сдавать

БАКАЛАВРИАТ

Направление: «Природообустройство и водопользование»

· Русский язык

· Математика*

· Экзамен на выбор: физика, химия, биология, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), профильный экзамен**

Направление: «Землеустройство и кадастры»

· Русский язык

· Математика*

· Экзамен на выбор: физика, география, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), профильный экзамен**

*Для лиц, имеющих высшее профессиональное образование (одно вступительное испытание).

** Профильный экзамен - для поступающих на обучение на базе среднего профессионального образования соответствующего профиля.

МАГИСТРАТУРА

Вступительные испытания: компьютерное тестирование по выбранному направлению.

Направление «Природообустройство и водопользование»

Профиль «Инженерные системы сельскохозяйственного водоснабжения, обводнения и водоотведения»

Будущая профессия: инженер по водному хозяйству, инженер природообустройства, инженер комплексного использования водных ресурсов.

Места для трудоустройства: предприятия ЖКХ (водоканалы, управляющие компании, ТСЖ), проектные организации по профилю подготовки, строительные компании (монтаж систем водоснабжения и водоотведения), сельскохозяйственные предприятия и холдинги, промышленные предприятия (эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения), строительство гидротехнических сооружений.

Профиль «Комплексное использование и охрана водных ресурсов»

Будущая профессия: инженер по водному хозяйству, инженер природообустройства, инженер комплексного использования водных ресурсов, инженер-эколог.

Места для трудоустройства: проектные организации по профилю подготовки, комитеты экологии администраций разного уровня, Росприроднадзор, бассейновые управления, Росгидромет, водоканалы, предприятия рыбного хозяйства, строительство гидротехнических сооружений.

Направление «ГИДРОМЕЛИОРАЦИЯ»

Профиль «Строительство гидромелиоративных систем»

Будущая профессия: инженер по водному хозяйству, инженер природообустройства, инженер-эколог, мелиоратор, инженер-гидротехник.

Места трудоустройства: проектные организации, строительные компании, сельскохозяйственные предприятия и холдинги, промышленные предприятия (эксплуатация гидромелиоративных систем), технический надзор.

Направление «ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ»

Профиль «Землеустройство»

Будущая профессия: землеустроитель, регистратор, кадастровый инженер, инспектор по контролю и надзору, техник БТИ.

Места трудоустройства: земельные комитеты при районных администрациях, Управление Росреестра по АК, ФГУ «Земельно-кадастровая палата», Управление имущественных отношений, БТИ, территориальные управления федерального агентства по управлению госимуществом, агентства недвижимости и другие, государственные и частные предприятия по профилю подготовки.

Профиль «Кадастр недвижимости»

Будущая профессия: регистратор, кадастровый инженер, инспектор по контролю и надзору, техник БТИ, оценщик по кадастру недвижимости.

Места трудоустройства: Управление Росреестра по АК, ФГУ «Земельно-кадастровая палата», Управление имущественных отношений, БТИ, территориальные управления федерального агентства по управлению госимуществом, агентства недвижимости и другие, государственные и частные предприятия по профилю подготовки.

Профиль «Геодезическое обеспечение землеустройства и кадастра недвижимости»

Будущая профессия: геодезист, кадастровый инженер, инженер по городскому кадастру, специалист по городскому кадастру, специалист по земельно-имущественным отношения, кадастровый инженер.

Места трудоустройства: проектно-изыскательские организации, научно-исследовательские учреждения, земельные комитеты при районных администрациях, организациях Госгеонадзора и Роскартографии, а также предприятиях, занимающихся современными технологиями геодезического информационного обеспечения функционирования различных объектов.

Приемная комиссия:

656049, г. Барнаул, пр-т Красноармейский, 98, каб. 210.

тел.: +7(3852) 62-83-52, 62-66-60

primcom@asau.ru

http://www.asau.ru/ru/

Ещё больше информации в нашем проекте «Абитуриент 2022» - https://regions.kp.ru/alt/abiturient-2022/

На правах рекламы