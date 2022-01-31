Чем питались и какой скот держали жители Алтая в Средневековье

Во время раскопок были найдены кости овец, лошадей, коров, марала и косуль Фото: Татьяна Гейнрих

Ученые опубликовали итоги анализа коллекции фрагментов костей животных со средневекового поселения у села Купчегень Онгудайского района Республики Алтай. О результатах исследований рассказал старший научный сотрудник Горно-Алтайского государственного университета, кандидат исторических наук Никита Константинов, сказано на сайте вуза.

Археологи изучили более тысячи фрагментов костей животных, мясо которых жители средневековья употребляли в пищу. Это самая массовая находка на древних и средневековых поселениях.

– Изучение костей животных дает возможность понять особенности мясного потребления и животноводческие стратегии населения, – подчеркнул Никита Константинов.

Во время раскопок были найдены кости овец, лошадей, коров, марала и косуль. Эти данные только примерно отражают соотношение долей определенных видов животных в мясном потреблении. На самом деле количество особей, мясо которых ели, было значительно больше.

Фрагменты костей крупного рогатого скота были от молодых (до 2,5 лет) и, напротив, старых особей.

– Видимо, направленность разведения коров была мясо-молочной, – предполагает Никита Константинов. – На найденных конских зубах не обнаружено характерных следов износа от удил, из чего следует вывод, что обычно забивались неездовые особи лошадей.

Что касается мелкого скота, то нашли только несколько костей овец. Чаще всего их забивали в возрасте до 4-х лет.

Ученые подчеркнули, что мясо диких животных употребляли реже. Тем не менее, добыча маралов и косуль позволяла вносить необходимое разнообразие в питание. Охота часто использовалась в качестве военной тренировки, особенно это любила знать.

«При анализе полученных данных оказалось, что состав стада у средневековых скотоводов практически идентичен соотношению разных видов домашних животных, которых разводили жители Центрального Алтая в XIX - начале XX вв. Очевидно, что наиболее оптимальные для природных условий региона скотоводческие стратегии практиковались уже в раннем средневековье», – подчеркнули исследователи.

Ученые добавили, что исследование материалов поселения Купчегень продолжаются.

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