Ощущал себя сибиряком и поклонялся Шукшину: каким запомнился Виктор Мережко жителям Алтая

Виктор Мережко на фестивале Шукшинские дни на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

30 января на 85-м году жизни от осложнений после перенесенного коронавируса скончался советский и российский сценарист, драматург, кинорежиссер, актер, писатель Виктор Мережко. На протяжении долгих лет он являлся бессменным президентом Всероссийского Шукшинского кинофестиваля и поэтому был тесно связан с Алтайским краем.

В последний раз Виктор Иванович был на Алтае в 2019 году. Это были последние Шукшинские дни полностью в оффлайне, без каких-либо ограничений, когда именитые гости, несмотря на плотные рабочие графики с удовольствием принимали приглашения прилететь на неделю в Алтайский край.

Виктор Мережко на фестивале Шукшинские дни на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Тогда, во время открытия Шукшинских чтений у памятника нашему известному земляку в Барнауле, с лица Виктора Мережко не сходила улыбка, а публика на каждое его послание отвечала овациями. Кинорежиссер говорил, что приехал в гости к старым добрым друзьям. Он искренне удивился, что вся та многотысячная толпа пришла сама, не из-под палки, а по велению души. Искренность – это то, чего не хватает в современном мире, считал он.

- Вот смотришь на вас и думаешь: «Господи, какое счастье, когда Василий Шукшин зовет вас к себе, чтобы вы поклонились, вспомнили, поблагодарили его». Вообще алтайская земля – великая земля. Это жемчужина России. Тут и Леша Булдаков, который недавно ушел в мир иной, и Роберт Рождественский, и Иван Пырьев, и Миша Евдокимов, и Валера Золотухин. Сколько имен… Сколько звезд. Настоящих – не придуманных. Это счастье видеть вас! Счастье, что вы помните и любите своих великих земляков. Я думаю, вы в этом смысле исключение, - говорит Мережко.

Виктор Мережко на фестивале Шукшинские дни на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Он до последнего был предан Шукшину и в полной мере отдавался кинофестивалю, называя его главным фестивалем страны.

Вечером того же дня Виктор Мережко вместе с остальными звездными гостями посетил церемонию открытия кинофестиваля. Те барнаульцы, которые не смогли попасть в театр драмы, поджидали известных артистов и писателей у «красной дорожке». Когда на ней появился Виктор Иванович, то долго не мог дойти до конца: останавливался на каждую просьбу в автографе, с удовольствием фотографировался, общался со зрителями.

Виктор Мережко на фестивале Шукшинские дни на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

В заключительный день фестиваля в Сростках Мережко вовсе заявил, что приехал, как будто на свою родину, так как давно внутренне ощущает себя сибиряком. А покидая Пикет, он подошел к памятнику Шукшина, возложил цветы и поклонился своему другу.

Виктор Мережко на фестивале Шукшинские дни на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Виктор Мережко на фестивале Шукшинские дни на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Виктор Мережко на фестивале Шукшинские дни на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Виктор Мережко на фестивале Шукшинские дни на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Виктор Мережко на фестивале Шукшинские дни на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Виктор Мережко на фестивале Шукшинские дни на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Виктор Мережко на фестивале Шукшинские дни на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Виктор Мережко на фестивале Шукшинские дни на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Виктор Мережко на фестивале Шукшинские дни на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Виктор Мережко на фестивале Шукшинские дни на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

Виктор Мережко на фестивале Шукшинские дни на Алтае Фото: Олег УКЛАДОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Шукшинские дни на Алтае: Гребенщикову и Тактарова похлестали банными вениками

В Сростки приехал небольшой звездный десант: несколько режиссеров, которые представляли свои фильмы на конкурс, и актеры - Олег Тактаров, Алиса Гребенщинкова, Анна Яновская, Анна Чурина и, конечно же, Виктор Мережко. Последний и вовсе заявил, что приехал практически на родину, ведь сибиряком уже давно себя ощущает (подробнее)

Виктор Мережко: Шукшин – это вам не Киркоров!

Президент Всероссийского Шукшинского кинофестиваля Виктор Мережко принял участие в открытии фестиваля в Барнауле (подробнее)