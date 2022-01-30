Двое детей погибли и один пострадал от отравления угарным газом на Алтае

Расследование уголовного дела продолжается Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае двое детей погибли от отравления угарным газом. Их мать и еще один ребенок в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу. Об этом сообщает региональный следком.

ЧП произошло вечером 29 января в одном из домов в поселке Гордеевский Троицкого района.

- Двое старших сыновей, ночевавших у бабушки, обнаружили 36-летнюю женщину и свою сестру с братьями в бессознательном состоянии около пяти часов вечера, после чего вызвали скорую медицинскую помощь и сотрудников правоохранительных органов, - пишет Следком.

Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть девятилетней девочки и ее трехлетнего брата. Мать с ребенком четырех лет госпитализировали в медучреждение. Сейчас они находятся в тяжелом состоянии. По данным следствия, причиной смерти детей могло стать отравление угарным газом из-за неисправности печи.

На данный момент следователи осмотрели дом и назначили необходимые экспертизы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Расследование уголовного дела продолжается.

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