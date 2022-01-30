Гастроли февраля 2022 в Барнауле: Стас Пьеха, «Чайф» и «АнимациЯ»

Гастроли февраля в Барнауле запомнятся яркими выступлениями звезд современной эстрады Фото: Олег УКЛАДОВ

Февраль в столице Алтайского края будет по-настоящему «звездным». Гастроли февраля 2022 в Барнауле запомнятся яркими выступлениями звезд современной эстрады. О том, где и когда будут выступать певица Слава, «Чайф», Стас Пьеха читайте в нашем материале.

Стас Пьеха (6+)

В столицу Алтайского края с большой сольной программой приедет Стас Пьеха. Он исполнит всеми полюбившиеся хиты, а также порадует публику и новыми композициями.

Когда: 22 февраля в 19:00

Где: Музыкальный театр (г. Барнаул, Комсомольский проспект, 108)

Стоимость билетов: 1500 – 3500 рублей

«АнимациЯ» (6+)

«Я люблю свою Родину, вроде бы» — известная фраза из песни группы «АнимациЯ». Любители рок-музыки еще успеют купить билеты на концерт этого коллектива. Постоянные участники фестивалей «Нашествие», «Улетай», «Чернозем», «Звукоморье», «VK-фест» исполнят лучшие хиты.

Когда: 13 февраля в 20:00 Где: Бар Hairy Lemon Pub (г. Барнаул, улица Лазурная, 13)

Стоимость билетов: 1200 – 1500 рублей

«Чайф» (6+)

Группа «Чайф» представит юбилейную программу «Война, мир и… 35 лет группе». Как говорят сами музыканты, их юбилейный тур покажет состояние группы сейчас, со всем накопленным за 35 лет багажом. Условно песни, которые вошли в программу, можно разделить на три части — серьёзную, лиричную и жизнеутверждающую. Группа исполнит композиции, без которых не обходится не один концерт.

Когда: 7 февраля в 19:00

Где: ДК Мотостроителей (г. Барнаул, улица Германа Титова, 50а)

Стоимость билетов: 1900 – 4200 рублей

Слава (18+)

Перед барнаульцами выступит певица Слава со своей новой концертной программой «Крик души». Артистка исполнит не только всем известные хиты, но и новые песни, такие как «Однажды ты», «Твой поцелуй», «Верная». Поклонницы певицы отмечают, что все концерты Славы построены в формате задушевного разговора через песни.

Когда: 16 февраля в 19:00

Где: Театр драмы им. Шукшина (г. Барнаул, улица Молодежная, 15)

Стоимость билетов: 2000 – 4200 рублей

Дмитрий Певцов (12+)

Программу «Баллада о Высоцком. Продолжение» представит народный артист России Дмитрий Певцов. Как признается актер, что для него Владимир Семенович – кумир в мире музыки и поэзии, а эта программа - «уникальная возможность в очередной раз прочувствовать и пережить каждую песню легендарного исполнителя». Певцов исполнит несколько десятков произведений.

Когда: 15 февраля в 19:00

Где: Театр драмы им. Шукшина (г. Барнаул, улица Молодежная, 15)

Стоимость билетов: 1500 – 3500 рублей

Звезды дискотек 90-ых (12+)

«У реки…», «Девушки бывают разные…», «Девочка с севера», «Девочка с севера», если вы знаете эти песни, то можете смело покупать билеты на концертную программу «Звезды дискотеки 90-ых». Там выступят звезды 80-ых и 80-ых. Концертная программа рассчитана на три часа.

Когда: 22 февраля в 19:00

Где: Титов Арена (г. Барнаул, Социалистический проспект, 93)

Стоимость билетов: 1500 – 2500 рублей

Евгений Дятлов (6+)

В Барнауле в феврале выступит один из самых узнаваемых баритонов России – Евгений Дятлов. Артист исполнит лучшие песни Владимира Высоцкого, Юрия Визбора, Булата Окуджавы и Муслима Магомаева

Когда: 9 февраля в 19:00

Где: Театр драмы им. Шукшина (г. Барнаул, улица Молодежная, 15)

Стоимость билетов: 1600 – 3000 рублей

Шоу «Mirror Of Enigma»

Окунуться в таинственную атмосферу Средневековья можно, посетив мрачное шоу «Mirror Of Enigma». Мрачные легенды европейской готики, григорианские хоралы и хиты групп «Depeche Mode», «Duran Duran», «Enigma», «Limp Bizkit», «The Beatles», «Rammstein».

Когда: 24 февраля в 19:00

Где: Театр драмы им. Шукшина (г. Барнаул, улица Молодежная, 15)

Стоимость билетов: 1500 – 3500 рублей

Андрей Бебуришвили (18+)

Перед барнаульцами в феврале выступит успешный резидент ComedyClub, победитель Comedy Баттла и ведущий проекта «Открытый микрофон» - Андрей Бебуришвили. Его шутки всегда скрывают в себе лаконичный подтекст, выступления - размеренны, поэтому каждый сможет расслабиться и посмеяться без лишних раздумий.

Когда: 11 февраля в 19:00

Где: Титов Арена (г. Барнаул, Социалистический проспект, 93)

Стоимость билетов: 900 – 3500 рублей

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