Как будет ходить транспорт во время реконструкции путепроводов на Новом рынке в Барнауле

Закончить реконструкцию планируют в ноябре 2023 года Фото: Олег УКЛАДОВ

В мэрии Барнаула обсудили организацию дорожного движения на время реконструкции путепроводов через железнодорожные пути по проспекту Ленина в районе Нового рынка. К этим работам планируют приступить в мае, сообщает горадминистрация.

Новая схема

Эксперты представили доработанную схему по организации дорожного движения на время реконструкции моста.

При закрытии путепроводов движение личного транспорта предполагается организовать по проспекту Калинина и улице Пионеров далее по улице Северо-Западной.

Кроме того, основные транспортные потоки распределят по следующим основным магистралям: проспект Космонавтов, проспект Красноармейский, Павловский тракт, проспект Строителей, улица Советской Армии, улица Кутузова, улица Власихинская.

Для повышения пропускной способности этих дорог произвели перерасчет циклов регулирования на 20 светофорных объектах, на 4 перекрестках будут использовать дополнительные секции для осуществления постоянного поворота, предусмотрен запрет стоянки автомобилей, ограничение движения грузового транспорта по улице Челюскинцев и проспекту Калинина с 6 до 10 и с 15 до 21 часа.

Для общественного транспорта предлагается внедрение системы выделенных полос:

– проспект Ленина: от ул.Партизанской до пл.Октября в направлении путепровода;

– проспект Калинина от пл.Октября до ул.Пионеров в оба направления;

– проспект Калинина от улАносова до ул.Кулагина в направлении в сторону центра;

– ул. Аносова от пр-кта Ленина до пр-кта Калинина;

– проспект Строителей от пр-кта Красноармейского до Павловского тракта;

– проспект Строителей от ул. Ядринцева до пр-кта Красноармейского.

На улице Челюскинцев от проспекта Строителей до улицы Партизанской для организации бесперебойной работы трамвайных маршрутов обособят трамвайные пути.

– Организация выделенных полос позволит осуществлять также беспрепятственное движение оперативных служб города: МЧС, полиции, скорой помощи. Ранее представленная схема движения электротранспорта утверждена без изменений, – отметили в мэрии.

Какие работы проведут

Приступить к реконструкции путепровода планируется в мае этого года, а завершить – в ноябре 2023 года. Документацию направили на повторную государственную экспертизу, которую планируют завершить в начале для проведения конкурсных процедур и определения подрядчика.

– В ходе реконструкции будут демонтированы старые путепроводы и построены новые. Будет выполнена забивка новых свай, монтаж новых пролетных строений, предусмотрено увеличение количества полос движения автомобильного транспорта с 4 до 6 и расширение тротуаров до 3 метров, установка нового барьерного ограждения, отвечающего требованиям безопасности. Чтобы обеспечить беспрепятственное движение трамваев, пути будут находиться на разных уровнях с проезжей частью - сказал замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев

Коснется каждого

Глава города Вячеслав Франк отметил, что провели серьезный объем подготовительной работы и подчеркнул, что горожане будут участвовать в разработке и корректировке схем организации движения.

– Мы понимаем, что реконструкция путепроводов и закрытие движения по мосту практически на два года коснется в целом функционирования всего города и каждого жителя, – заявил мэр. – Это неизбежно приведет к определенным неудобствам в течение столь длительного времени, поэтому жители должны иметь возможность постоянно участвовать в процессе корректировки разработанных схем и предложений. Это позволит нам оперативно принимать дополнительные меры по созданию оптимальной и удобной работы транспорта для горожан.

Вячеслав Франк поручил разработать информационные материалы по всем изменениям транспортного движения, ограничениях. Их планируют опубликовать на следующей неделе. Горожане смогут выразить свое мнение.

Кроме того, на следующей неделе глава города планирует провести расширенное совещание с руководителями крупных предприятий, расположенных в центральной части города и микрорайона ВРЗ. Обсудят вопрос доставки сотрудников к месту работы, ведь здесь не будут ездить некоторые трамваи.

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