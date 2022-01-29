Запертую в погребе женщину спасли в Алтайском крае

Избитую женщину спасли соседи Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае мужчина избил свою сожительницу, а потом сбросил в погреб, подперев крышку холодильником. Крики о помощи услышали соседи, которые и вызволили испуганную женщину, пишет региональный Следком.

Все произошло вечером в середине октября 2021 года в одном из сел Бийского района. Сожители поругались, потому что женщина уронила их сына на пол. Из-за случившегося сельчанин начал предъявлять претензии, а потом и вовсе набросился с кулаками. По данным следствия, высказывая угрозы убийством, мужчина избил гражданскую супругу, а затем сбросил в погреб, находящийся в комнате.

После этого сельчанин поставил на крышку погреба холодильник, забрал детей и ушел. Женщина оказалась в ловушке и не смогла выбраться на свободу самостоятельно. Сельчанка несколько часов кричала и просила о помощи. К счастью, ее услышали соседи, а потом вызволили из заточения.

– Жителя Бийска обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия), ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы). Правоохранители завершили расследование этого уголовного дела, – отметили в ведомстве.

Во время предварительного следствия 41-летнйи мужчина частично признал свою вину. Ранее он уже был судим несколько раз. Следователи собрали достаточные доказательства, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы писали о том, что житель Мамонтовского района убил гражданскую жену и спрятал в погребе в надворной постройке. Суд приговорил мужчину к семи годам лишения свободы.

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