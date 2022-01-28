От -31 до -6 градусов: синоптики рассказали о погоде в Алтайском крае

Алтайский край продолжит находиться под влиянием сибирского антициклона Фото: Олег УКЛАДОВ

На выходных в Алтайском крае потеплеет. Днем столбики термометров покажут до -6 градусов. Подробнее о том, какой будет погода в регионе, «Комсомольской правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Алтайский край продолжит находиться под влиянием сибирского антициклона. На выходных будет преимущественно без осадков, лишь в отдельные дни местами возможен небольшой снег. Утром возможны туманы и изморозь.

– Ночью на выходных в Алтайском крае в среднем будет -20…-30, а днем -12…-17, в предгорьях до -7 градусов, – отметила Людмила Сырых.

По словам синоптика, в последний день января 2022 года и в начале февраля районы Алтайского края окажутся в западной периферии антициклона, поэтому в регионе станет еще теплее.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае с 15 по 17 января

Суббота, 29 января

Ночью в крае ожидается -21…-26 градусов, местами до -31 градуса. Местами небольшой снег, изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

Днем в регионе столбики термометров покажут -12…-17 градусов, местами до -7 градусов. Местами небольшой снег, изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

Воскресенье, 30 января

Ночью в крае ожидается -21…-26 градусов, местами до -31 градуса. Преимущественно без осадков. Местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Днем в регионе столбики термометров покажут -11…-16 градусов, местами до -6 градусов. Местами по юго-западу небольшой снег. Местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Понедельник, 31 января

Ночью в крае ожидается -9…-14 градусов, по востоку местами до -23 градусов. Местами небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

Днем в регионе столбики термометров покажут -6…-11 градусов. Местами небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.

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