На Алтае могли водиться динозавры

Позвонок мамонта Фото: Анна СЕМИНА

Десятилетиями в Алтайском крае и Республике Алтай длятся палеонтологические и археологические раскопки. Уже сделано множество открытий, основываясь на которых ученые не исключают, что на нашей земле могли водиться динозавры.

Динозавровая долина

- Илекская свита (толща песков со стяжениями известковистого песчаника, переслаивающихся с алевролитами, мергелистыми глинами и прослоями малиново-красных мергелей. – прим. ред.) многим интересна. Лучше всего она изучена со стороны Кемеровской области, там, где можно подъехать и есть выходы к реке Томи. Палеонтологи уже 15 лет проводят раскопки. В результате там была обнаружена очень интересная динозавровая фауна Раннеминойского периода (до бронзового века, 3650—2160 гг. до н. э.), - рассказывает старший научный сотрудник Тигирекского заповедника, к.б.н. Дмитрий Кузменкин. – Один из скелетов в настоящее время находится в коллекции Томского университета.

Разрез силура "Тигирек" Фото: Анна СЕМИНА

По приблизительным подсчетам, всего было найдено, по меньшей мере, полтора десятка полных скелетов динозавров. Все находки сделаны в районе села Шестаково. Сейчас там располагается археологический комплекс. На реке Кия обнаружены платеозавр, дилофозавр, скутеллазавр, камаразавр, маменьчизавр и др.

- Кроме того, на территории Салаирского кряжа со стороны Кемерово были найдены зубы хищных динозавров. А также несколько шейных позвонков, крестец и фрагмент лопатки и этого материала хватило для того чтобы описать вид сибиротитана. Там же обнаружены останки мезозойских млекопитающих. Некоторые из них были размером с барсука или росомаху и вполне могли охотиться на мелких динозавров и рептилий, - говорит специалист.

Динозавры, найденные в Салаире со стороны Кемеровской области Фото: Анна СЕМИНА

В совокупности ранее полученная информация может свидетельствовать и о том, что на территории Алтая в свое время тоже могли водиться динозавры. Правда, пока ученые-палеонтологи не нашли подтверждения.

Три пещеры

В пещерах Тигирека раскопки ведутся уже давно и за последние годы здесь были сделаны интересные открытия и находки.

- В окрестностях Тигирека и в национальном парке множество пещер. Все они разнообразны и интересны. Есть и маленькие горизонтальные и сухие, а есть глубокие обводненные, - объясняет специалист. - Последние очень сложны для посещения. В палеонтологическом плане нас в первую очередь интересуют те, которые доступны для человека и для фауны в соответствующий период. Самые популярные пещеры: Страшная, Логово гиены и Большая Ханхаринская.

Пещеры Фото: Анна СЕМИНА

Находки, сделанные в них, позволяют реконструировать фауну и условиях позднего плейстоцена, а это более 2,5 млн лет назад. Большая Ханхаринская - это вообще первая в России пещера, где проводились целенаправленные сборы плейстоценовых окаменелостей.

Если углубляться в историю, то первые исследования на территории нынешнего Чинетинского заказника провели в 1830 году известный барнаульский врач-естествоиспытатель Фридрих Вильгельм Геблер и горный инженер Александр Кулибин (сын того самого изобретателя Ивана Кулибина). Вместе они собрали в пещерах большую коллекцию останков.

Пещерные находки Фото: Анна СЕМИНА

Так, в Ханхаринской пещере была найдена челюсть пещерной гиены, зубы лошади и бизона. А уже в наши дни археологи нашли позвонок мамонта, костные фрагменты и зубы пещерного льва и других представителей фауны. А в Салаире найден позвонок шерстистого носорога.

Море было!

- Часто встречаются окаменелые брахеоподы. Внешне они похожи на двухстворчатых моллюсков, но это только внешне. На самом деле они очень далеки друг от друга и в отличие от них, брахеоподы имеют не симметричное строение раковин. Кроме того, у них сложно устроенный внутренний скелет, соответственно, другое анатомическое строение, - продолжает рассказ Дмитрий Кузменкин.

Брахиопод Фото: Анна СЕМИНА

Также по найденным фрагментам установлено, что на территории Алтайского края водились мшанки (тип беспозвоночных животных; водные, преимущественно морские, сидячие колониальные животные), кораллы, морские лилии, реже трилобиты. Это еще одно доказательство того, что миллионы лет назад до нашей эры в Сибири все-таки было море.

- Многие, когда впервые видят окаменелые стебли лилии, говорят, что это какой-то древний болт. Это-то и порождает теории о древнейших цивилизациях. Но на самом деле это всего лишь растение, - говорит научный сотрудник Тигирекского заповедника. – В интернете гуляет «Силурийская гипотеза», где встречаются фотографии тех же стеблей морских лилий. К ним идет подпись, что это остатки каких-то древних технологических сооружений.

От мамонта до крота

Если собрать все находки воедино, то можно составить список почти из 80 позиций представителей фауны, некогда обитавшей на территории Тигирекского заповедника. Это и тигры, и мамонты, и архары, и росомахи, большой и малый пещерные медведи, и солонгой, и донской заяц, и дикобраз Виноградова…

Конечно, напрашивается вопрос: почему в пещерах не найдены скелеты, а только фрагменты? Все просто – пещеры использовались как место хранения, либо проживания. И те же гиены, поймав добычу, что-то поедали на месте, а что-то приносили на потом. Часть костей сгрызалась. Именно поэтому пока не удалось найти, допустим, целый скелет мамонта.

Позвонок шерстистого носорога Фото: Анна СЕМИНА

И кстати, судя по видовому разнообразию, климат в Сибири был значительно жарче, нежели сейчас, так как встречались млекопитающие, которые обитают в боле теплых широтах. А вот когда наступило похолодание, тогда и появились мамонты.

Позвонок шерстистого носорога Фото: Анна СЕМИНА

- При этом большинство специалистов склоняются к тому, что в Сибири сплошного покровного оледенения не было. Явное тому свидетельство - территория Тигирека: во всех исследованных слоях пещер присутствуют остатки алтайского цокора и крота – это показательный момент, потому что ни тот, ни другой не могут жить в тех регионах, где присутствует сплошная многолетняя мерзлота, - резюмирует Дмитрий Кузменкин.

Список животных, обитающих на Алтае Фото: Анна СЕМИНА

Кости Фото: Анна СЕМИНА

Пещера Страшная Фото: Анна СЕМИНА

Пещерные находки Фото: Анна СЕМИНА

Пещерные находки Фото: Анна СЕМИНА

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