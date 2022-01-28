Экс-мэру Славгорода Сергею Горбунову суд назначил больше 8 лет «строгача» за взятку

Чиновник получил взятку в размере 6,8 млн рублей Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Экс-мэра Славгорода Сергея Горбунова осудили за взяточничество. По версии следствия и суда, он получил от компаний-поставщиков угля более 6,8 млн рублей за покровительство им. Подробности дела рассказали в региональном Следкоме.

Горбунов заключил выгодную сделку сразу, как вступил в должность главы города – летом 2018 года. Он предложил директору и учредителю двух компаний-поставщиков угля передавать ему взятку по 100 тысяч рублей ежемесячно и платить по 5-10 % с прибыли от будущих поставок топлива.

– За это чиновник обещал предпринимателю принимать юридически значимые решения об определении именно его предприятий в качестве поставщиков топлива, а также гарантировал поддержку и защиту от конкуренции, – рассказали в пресс-службе краевого СК.

Задержание мэра Фото: Instagram-аккаунт "Unusual Crimes Barnaul"

В 2020 году Горбунов решил изменить условия сделки. Помимо ежемесячной выплаты, он запросил бизнесмена отдавать ему по 50 рублей за каждую поставленную в отопительный сезон тонну угля.

Весной этого года после получения части взятки Горбунов заметил, что за ним ведут оперативное наблюдение. Он попытался попытался избавиться от денег, выкинув их в заброшенное здание. Однако скоро его задержали правоохранители.

Чиновник признал вину и обещал помогать следствию, поэтому его посадили под домашний арест. Но он его нарушил и уже осенью угодил в СИЗО. На автомобиль и имущество обвиняемого наложили арест.

– В ходе предварительного следствия Горбунов свою вину не признал, а также оказывал противодействие, выдвигая различные версии своей непричастности к получению взятки. Однако благодаря грамотно проведенным следственным действиям, удалось опровергнуть позицию бывшего чиновника и его защитника, в связи с чем суд приговорил его к 8 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, – рассказала представитель регионального Следкома Людмила Рязанева.

Также экс-мэр должен выплатить штраф в размере взятки. В доход государства у Горбунова конфисковали 4,7 млн рублей, также у него изъяли имущество.

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